Вболівальники обиратимуть найкращого гравця тижня серед квартету кандидатів.

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У зірковий список увійшли:

захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк , який зробив 9 перехоплень у матчі з міланським Інтером. Окрім того, в активі голландського футболіста 90 відсотків точних передач;

, який зробив 9 перехоплень у матчі з міланським Інтером. Окрім того, в активі голландського футболіста 90 відсотків точних передач; нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе , чий гол у компенсований арбітром час приніс парижанам перемогу у поєдинку з Реалом (1:0);

, чий гол у компенсований арбітром час приніс парижанам перемогу у поєдинку з Реалом (1:0); півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва , який записав на свій рахунок дубль та гольову передачу у виїзному матчі зі Спортінгом (5:0);

, який записав на свій рахунок дубль та гольову передачу у виїзному матчі зі Спортінгом (5:0); півзахисник Зальцбурга Мохамед Камара, який зробив 74 відсотків точних передач у матчі з Баварією.

Зверніть увагу! Проголосувати за свого фаворита, а також дізнатись статистику претендентів можна на сайті УЄФА.

Результати перших матчів

У перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ переграв Реал (1:0), Ман Сіті розбив Спортінг (5:0), Зальцбург та Баварія розписали несподівану нічию (1:1), а Інтер поступився Ліверпулю (0:2).