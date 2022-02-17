Вболівальники обиратимуть найкращого гравця тижня серед квартету кандидатів.
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У зірковий список увійшли:
- захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк, який зробив 9 перехоплень у матчі з міланським Інтером. Окрім того, в активі голландського футболіста 90 відсотків точних передач;
- нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе, чий гол у компенсований арбітром час приніс парижанам перемогу у поєдинку з Реалом (1:0);
- півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва, який записав на свій рахунок дубль та гольову передачу у виїзному матчі зі Спортінгом (5:0);
- півзахисник Зальцбурга Мохамед Камара, який зробив 74 відсотків точних передач у матчі з Баварією.
Результати перших матчів
У перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ переграв Реал (1:0), Ман Сіті розбив Спортінг (5:0), Зальцбург та Баварія розписали несподівану нічию (1:1), а Інтер поступився Ліверпулю (0:2).