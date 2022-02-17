Интер – Ливерпуль 0:2

Голы: Фирмино, 75, Салах, 83

Интер и Ливерпуль выдали великолепный матч с немалым количеством моментов. Единственное, чего не хватало – метких ударов. Ни одного удара в створ ворот за первый тайм. Хотя попыток было много. Ливерпуль пробивал аж восемь раз. Интер – лишь трижды. Но именно хозяева поля имели лучший шанс в первом тайме открыть счет. Чалханоглу получил пас в штрафной, и с довольно острого угла пробивал на силу. Но мяч попал в перекладину.

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Еще несколько раз мяч пролетал в считанных сантиметрах от рамки ворот. Или же удары блокировали защитники.

Так долгое время было и во втором тайме. Вот только Интер перехватил инициативу и начал создавать моменты. И даже отправил мяч в ворота соперников. Но Джеко находился в офсайде в этой атаке.

Зато гол забил Ливерпуль. Первым ударом в створ ворот. На 75-й минуте после подачи с углового Фирмино головой направил мяч под дальнюю штангу. Ханданович прыгнул за ним, но не достал.

Видео гола Фирмино



А через несколько минут Ливерпуль забил второй раз. И снова после стандарта. Только на этот раз не первым ударом. Салах подхватил мяч после скидки от партнеров, и пробил в касание. Незначительный рикошет от Брозовича – и мяч влетел в ворота мимо Хандановича, который уже ничего не смог сделать.

Видео гола Салаха​



В последние минуты Интер еще пытался спасти игру, чтобы сократить отставание в счете.

Теперь команды ожидает матч 8 марта на "Энфилд роуд". Там и определится первый участник четвертьфинала Лиги чемпионов.