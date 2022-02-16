Чемпион Англии практически одной ногой обеспечил себе выход в четвертьфинал, однако специалист недоволен тем, что его подопечные бросили играть во второй половине встречи.

Как это было Манчестер Сити разгромил Спортинг в Лиге чемпионов, забив пять голов: видео

"Мы хорошо защищались и добились невероятного результата в матче со Спортингом. Но мы обязаны как игроки, так и тренерский штаб точно проанализировать, как мы выступили индивидуально и коллективно. Не только результат", – начал наставник "горожан".

Результат – мечта, но мы можем выступить лучше. Не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ мы всегда мало пропускаем. Мы допускаем так мало ударов в створ в каждой игре. Это важно. Нас должно беспокоить минимальное количество моментов, которые были у Спортинга. Я говорю, что мы не та команда, которая хорошо обороняется,

– заявил Гвардиола.

Важно. Украинский защитник Ман Сити Александр Зинченко появился на поле на 60-й минуте встречи.

Манчестер Сити – Спортинг: коротко о матче