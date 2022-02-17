Болельщики будут выбирать лучшего игрока недели из квартета кандидатов.
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В звездный список вошли:
- защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк, который сделал 9 перехватов в матче с миланским Интером. Кроме того, в активе голландского футболиста 90 процентов точных передач;
- нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе, чей гол в компенсированное арбитром время принес парижанам победу в поединке с Реалом (1:0);
- полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва, записавший на свой счет дубль и голевую передачу в выездном матче со Спортингом (5:0);
- полузащитник Зальцбурга Мохамед Камара, который сделал 74 процента точных передач в матче с Баварией.
Результаты первых матчей
В первых поединках 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл Реал (1:0), МанСити разгромил Спортинг (5:0), Зальцбург и Бавария расписали неожиданную ничью (1:1), а "Интер" уступил Ливерпулю (0:2).