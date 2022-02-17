Болельщики будут выбирать лучшего игрока недели из квартета кандидатов.

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В звездный список вошли:

защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк , который сделал 9 перехватов в матче с миланским Интером. Кроме того, в активе голландского футболиста 90 процентов точных передач;

, который сделал 9 перехватов в матче с миланским Интером. Кроме того, в активе голландского футболиста 90 процентов точных передач; нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе , чей гол в компенсированное арбитром время принес парижанам победу в поединке с Реалом (1:0);

, чей гол в компенсированное арбитром время принес парижанам победу в поединке с Реалом (1:0); полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва , записавший на свой счет дубль и голевую передачу в выездном матче со Спортингом (5:0);

, записавший на свой счет дубль и голевую передачу в выездном матче со Спортингом (5:0); полузащитник Зальцбурга Мохамед Камара, который сделал 74 процента точных передач в матче с Баварией.

Проголосовать за своего фаворита, а также узнать статистику претендентов можно на сайте УЕФА.

Результаты первых матчей

В первых поединках 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл Реал (1:0), МанСити разгромил Спортинг (5:0), Зальцбург и Бавария расписали неожиданную ничью (1:1), а "Интер" уступил Ливерпулю (0:2).