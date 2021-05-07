В пятницу, 8 мая, на гран-при Испании состоялись свободные заезды. Во время первой практики не обошлось без инцидента с участием Мазепина.

К теме Ромен Грожан возвращается в Формулу-1: в 2020 году его болид разорвался на куски и загорелся

Пилот Haas снова не справился с управлением болидом. В восьмом повороте его развернуло и он вылетел на гравий. Но на этот раз столкновения с отбойником удалось избежать. Поэтому Мазепин сумел вернуться на трассу.

Видео вылета Мазепина с трассы на практике гран-при Испании

Хотя по результатам что первой, что второй практик Мазепин показывал худшее время.

Инциденты с Мазепиным в Формуле-1

Ни для кого не секрет, что Никита Мазепин попал в Формулу-1 благодаря своему отцу – Дмитрию Мазепину. Российский олигарх стал главным спонсором команды Haas, а его сын получил место в команде.

Из-за участия россиян в команде возник скандал. Ведь ливрея болида выполнена в цветах российского флага. Но в Формуле-1 разрешили выступать команде. А сам Мазепин выступает как "нейтральный атлет".

Уже на первом гран-при Бахрейна Мазепин попал в аварию на первом круге. Перед тем во время квалификации он тоже вылетел с трассы.

На гран-при Эмилии-Романии он вылетел с трассы и влетел в отбойник во время квалификации. А уже во время гонки снова не справился с управлением и оказался за пределами трассы.

На гран-при Португалии – очередной вылет с трассы. На этот раз во время практики.

Скандалит Мазепин и с другими гонщиками, блокируя их на трассе. Из-за него они теряют возможность показать лучшее время в квалификации. Это еще началось с гран-при Бахрейна, где он обыграл пятерых конкурентов. После чего вылетел с трассы и "запорол" им время на трассе. В Италии из-за него пострадал Антонио Джиовинацци, а в Португалии с ним поспорил из-за этого Николас Латифи.

Фанаты Формулы-1 даже создали специальный сайт, где собирают все неудачи Мазепина.