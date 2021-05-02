"Этот парень – тупак"

Латифи не понравилось поведение Мазепина во время квалификации. По мнению Николаса, российский дебютант Формулы-1 заблокировал его во время быстрого круга.

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"Ты мог бы предупредить! – сказал Латифи своему инженеру, когда тот сообщил ему о приближении Мазепина. – Да, наверное, он меня заблокирует. Конечно, меня заблокировали. Идиот. Этот парень – тупак. Тебе нужно было давать мне информацию получше. Этот чувак – ###### идиот. Я его не видел".

Оба пилота выбыли после первого сегмента квалификации. Николас квалифицировался в гонку на 18 месте. В то же время Мазепин продемонстрировал худшее время и стартует только 20-м.