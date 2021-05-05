25 – 27 июня состоится гран-при Франции. Именно тогда за руль болида вернется Ромен Грожан. Он примет участие в демонстрационных заездах перед гонкой за рулем болида Mercedes-AMG W10 EQ Power+. Именно на этом болиде Льюис Хэмилтон в 2019 году получил очередное чемпионство (а всего за сезон победил в 15 гонках, еще десять раз получив поул-позишн).

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Пригласить Ромена Грожана выступить в демонстрационных гонках на домашней трассе решило руководство команды чуть ли не после аварии на гран-при Бахрейна.

"Впервые идея появилась тогда, когда казалось, что Ромен закончит свою карьеру в Формуле-1, но мы не хотели, чтобы его авария стала его последним моментом за рулем болида. И мы хотели убедиться, что его окончательные воспоминания будут за рулем автомобиля, который выиграл чемпионат", – рассказал руководитель команды Mercedes Тото Вольфф.

Авария Ромена Грожана на гран-при Бахрейна

29 ноября 2020 года состоялось гран-при Бахрейна. Уже на первом круге пилот команды Haas Ромен Грожан вылетел с трассы и влетел в металлический отбойник. Его болид разорвался на две части. И сразу загорелся. Гонку остановили. Скорость болида в момент удара была более 200 км/ч.

28 секунд прошло, пока Грожан сумел выбраться из пламени. Все это время стюарды пытались потушить огонь. Температура пламени достигала 700 градусов Цельсия.