25 – 27 июня состоится гран-при Франции. Именно тогда за руль болида вернется Ромен Грожан. Он примет участие в демонстрационных заездах перед гонкой за рулем болида Mercedes-AMG W10 EQ Power+. Именно на этом болиде Льюис Хэмилтон в 2019 году получил очередное чемпионство (а всего за сезон победил в 15 гонках, еще десять раз получив поул-позишн).
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Пригласить Ромена Грожана выступить в демонстрационных гонках на домашней трассе решило руководство команды чуть ли не после аварии на гран-при Бахрейна.
"Впервые идея появилась тогда, когда казалось, что Ромен закончит свою карьеру в Формуле-1, но мы не хотели, чтобы его авария стала его последним моментом за рулем болида. И мы хотели убедиться, что его окончательные воспоминания будут за рулем автомобиля, который выиграл чемпионат", – рассказал руководитель команды Mercedes Тото Вольфф.
Авария Ромена Грожана на гран-при Бахрейна
- 29 ноября 2020 года состоялось гран-при Бахрейна. Уже на первом круге пилот команды Haas Ромен Грожан вылетел с трассы и влетел в металлический отбойник. Его болид разорвался на две части. И сразу загорелся. Гонку остановили. Скорость болида в момент удара была более 200 км/ч.
- 28 секунд прошло, пока Грожан сумел выбраться из пламени. Все это время стюарды пытались потушить огонь. Температура пламени достигала 700 градусов Цельсия.
- Грожан с помощью медиков дошел до автомобиля скорой помощи. Но впоследствии оказалось, что у него значительные ожоги рук и травма ноги.
- Спасло жизнь Грожану так называемое "гало" – металлическая защита.
- Уже через неделю Грожан встретился со своими спасателями – всеми, кто помогал ему в тот вечер на трассе.
- Грожан пропустил оставшиеся гонки сезона. Еще перед тем в Haas решили не продлевать с ним контракт, заменив Грожана и Магнуссена на Мика Шумахера и россиянина Никиту Мазепина, чей отец стал главным спонсором команды.
- Поэтому авария на гран-при Бахрейна стала для Грожана последней в Формуле-1.
- В 2021 году Грожан выступает в серии IndyCar за Dale Coyne Racing с RWR.
- За руль болида Формулы-1 сядет 29 июня – через семь месяцев после аварии.