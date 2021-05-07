У п'ятницю, 8 травня, на гран-прі Іспанії відбулися вільні заїзди. Під час першої практики не обійшлося без інциденту за участі Мазепіна.

До теми Ромен Грожан повертається у Формулу-1: у 2020 році його болід розірвало на шматки та спалахнув

Пілот Haas знову не впорався з керуванням болідом. У восьмому повороті його розвернуло і він вилетів на гравій. Та цього разу зіткнення з відбійником вдалося уникнути. Тому Мазепін таки зумів повернутися на трасу.

Відео вильоту Мазепіна з траси на практиці гран-прі Іспанії

Хоча за результатами що першої, що другої практик Мазепін показував найгірший час.

Інциденти з Мазепіним у Формулі-1

Ні для кого не секрет, що Микита Мазепін потрапив у Формулу-1 завдяки своєму батьку – Дмитру Мазепіну. Російський олігарх став головним спонсором команди Haas, а його син отримав місце в команді.

Через участь росіян в команді виник скандал. Адже ліврея боліду виконана у кольорах російського прапора. Але у Формулі-1 дозволили виступати команді. Натомість сам Мазепін виступає як "нейтральний атлет".

Вже на першому гран-прі Бахрейну Мазепін потрапив в аварію на першому колі. Перед тим під час кваліфікації він теж вилетів з траси.

На гран-прі Емілії-Романії він вилетів з траси та влетів у відбійник під час кваліфікації. А вже під час гонки знову не впорався з керуванням та опинився за межами траси.

На гран-прі Португалії – черговий виліт з траси. Цього разу під час практики.

Скандалить Мазепін і з іншими гонщиками, блокуючи їх на трасі. Через нього вони втрачають можливість показати найкращий час у кваліфікації. Це ще розпочалося з гран-прі Бахрейну, де він обіграв п'ятьох конкурентів. Після чого вилетів з траси та "запоров" їм час на трасі. В Італії через нього постраждав Антоніо Джиовінацці, а в Португалії з ним посперечався через це Ніколас Латіфі.

Фанати Формули-1 навіть створили спеціальний сайт, де збирають усі невдачі Мазепіна.