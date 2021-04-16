Очередной провал Мазепина

Дебютант Формулы-1 россиянин Никита Мазепин снова не смог обуздать свой Haas. Мазепин попал в аварию на последних минутах первой тренировки в Имоле.

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В начале сессии Мазепин вылетел в гравий, а в конце дошел до контакта с барьерами. Гонщик повредил переднее антикрыло болида. Сессия была остановлена ​​красными флагами, после чего время практики подошло к концу.

Отметим, что для Мазепина это уже не первый вылет. В частности, на дебютном в сезоне Гран-при в Бахрейне россиянин вылетел в квалификации. Также Никита сошел с дистанции на первом круге Гран-при из-за вылета с трассы.

Из-за неудач Мазепина, который пришел в Формулу-1 только благодаря своему отцу, фанаты королевы автоспорта уже создали сайт. Он посвящен неудачам Мазепина.

Столкновение Окона и Переса

Практика была прервана красными флагами из-за схода пилота Red Bull Серхио Переса и Эстебана Окона с Alpine. Между болидами пилотов был контакт во время одного из кругов, который не попал в трансляцию.

В итоге у Переса лопнуло левое заднее колесо, а французский гонщик припарковал свой болид вблизи трассы.

Стюарды немедленно вызвали обоих пилотов, чтобы те объяснили свои действия.

Квалификация в Имоле состоится 17 апреля. Гонка Гран-при Эмилии-Романьи состоится 18 апреля.