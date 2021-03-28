Российский пилот Формулы-1 влетел в стену в первом круге дебютной гонки: видео
Российский гонщик команды Haas Никита Мазепин вылетел с трассы на первом круге своей дебютной гонки в Формуле-1 на гран-при Бахрейна.
Источник:24 канал
Никита после борьбы с Николасом Латифой пропустил вперед партнера по команде Мика Шумахера, оказался на бордюре и потерял контроль над болидом.
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Россиянин долгое время оставался в машине, однако никаких травм не получил. После вылета на трассе появилась машина безопасности.
Что известно про Мазепина
22-летний Мазепин в минувшем сезоне выступал в Формуле-2 и занял пятое место в чемпионате. В Haas ему удалось попасть благодаря тому, что спонсором команды стала российская компания "Уралкалий", владельцем которой является отец гонщика бизнесмен Дмитрий Мазепин.
Видео аварии
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