Российский гонщик команды Haas Никита Мазепин вылетел с трассы на первом круге своей дебютной гонки в Формуле-1 на гран-при Бахрейна.

Никита после борьбы с Николасом Латифой пропустил вперед партнера по команде Мика Шумахера, оказался на бордюре и потерял контроль над болидом.

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Россиянин долгое время оставался в машине, однако никаких травм не получил. После вылета на трассе появилась машина безопасности.

Победу в итоге одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон. Макс Ферстаппен из Red Bull приехал вторым. Третью позицию занял еще один пилот Mercedes Валттери Боттас (Финляндия).

Что известно про Мазепина

22-летний Мазепин в минувшем сезоне выступал в Формуле-2 и занял пятое место в чемпионате. В Haas ему удалось попасть благодаря тому, что спонсором команды стала российская компания "Уралкалий", владельцем которой является отец гонщика бизнесмен Дмитрий Мазепин.

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