Матч Шахтера, первые медали Паралимпиады: главные новости спорта 25 августа

Шахтер сыграл ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Сборная Украины завоевала 8 медалей в первый день Паралимпиады-2020. Такими были главные новости спорта в среду, 25 августа

Шахтер – в Лиге чемпионов

Шахтер сыграл ответный матч против Монако в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. И в основное время проиграл. Но благодаря победе в первом матче и ничьей по сумме двух игр, команде пришлось играть овертайм. И уже в овертайме курьезный автогол после удара Мудрика принес положительный результат для "горняков".

Шахтер вышел в групповой этап Лиги чемпионов, где попал в третью корзину при жеребьевке. Динамо же оказалось в четвертой корзине. Жеребьевка состоится в четверг, 26 августа.

Медали Паралимпиады

25 августа на Паралимпиаде в Токио были разыграны первые комплекты наград. Сборная Украины завоевала 8 медалей (1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовые). Это позволяет Украине находиться на 5 месте в медальном зачете.

Первое золото Украине принесла пловчиха Елизавета Мерешко.

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Квартира для Коляденко

Бронзовый призер Олимпиады-2020 по борьбе Ирина Коляденко получила собственную квартиру после медали в Токио. Квартиру ей предоставили власти Ирпеня. Но спортсменка решила эту квартиру отдать собственному тренеру, с которым она тренируется уже 8 лет.

И все же без собственной недвижимости спортсменка не останется – власти города таки решили подарить ей еще одну квартиру.

Лунин не сыграет за сборную

Вратарь Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус. Поэтому не сможет прибыть в сборную Украины на сентябрьские матчи. Его заменит голкипер Динамо Денис Бойко.

Львов остался без главного тренера

Уже бывший тренер Львова Анатолий Бессмертный подал в отставку.