Львов принял отставку тренера
Сообщается, что ПФК Львов 25 августа принял заявление об отставке Бессмертного.
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Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к большому сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата. Трудно объективно оценивать собственную работу – на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться,
– сказал Бессмертный.
Тренер поблагодарил руководство клуба, футболистов и болельщиков.
"Это был фантастический период", – резюмировал Бессмертный.
- Бессмертный возглавил "горожан" в марте 2021 года. Под его руководством Львов завершил предыдущий сезон УПЛ на 8 позиции.
- В сезоне-2021/2022 Львов провел 5 матчей. Под руководством Бессмертного львовяне дважды сыграли вничью и проиграли три поединка.