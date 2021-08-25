Бойко заменит Лунина

25 августа стало известно, что голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус. Соответственно Лунин не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах.

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И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков решил вызвать в сборную вратаря Динамо Дениса Бойко.

До этого голкипер провел 6 матчей в футболке сборной Украины.

Смена вратарей в сборной Украины

В сборную Украины вызвали вратарей Динамо, Шахтера и Реала – Георгия Бущана, Анатолия Трубина и Андрея Лунина соответственно. Но все трое не сыграют в ближайших матчах.

Тренер Динамо Мирча Луческу сообщил, что у Бущана травма, из-за которой он остался без футбола на несколько дней. В Динамо опасаются, что Георгию может понадобиться операция.

Что касается Анатолия Трубина, то футболист может пропустить 3 месяца из-за разрыва мениска. Он не сыграет против Монако в Лиге чемпионов.

Петраков вынужденно вызвал в сборную Украины голкиперов Шахтера и Ворсклы Андрея Пятова и Дмитрия Ризныка.

Сборная Украины 1 сентября сыграет на выезде против Казахстана. Уже 4 сентября "сине-желтые" в Киеве примут сборную Франции.