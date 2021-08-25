Бойко заменит Лунина
25 августа стало известно, что голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус. Соответственно Лунин не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах.
Узнайте больше Вратарское проклятие в сборной Украины: Лунин пропустит матчи отбора на ЧМ-2022
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков решил вызвать в сборную вратаря Динамо Дениса Бойко.
До этого голкипер провел 6 матчей в футболке сборной Украины.
Смена вратарей в сборной Украины
- В сборную Украины вызвали вратарей Динамо, Шахтера и Реала – Георгия Бущана, Анатолия Трубина и Андрея Лунина соответственно. Но все трое не сыграют в ближайших матчах.
- Тренер Динамо Мирча Луческу сообщил, что у Бущана травма, из-за которой он остался без футбола на несколько дней. В Динамо опасаются, что Георгию может понадобиться операция.
- Что касается Анатолия Трубина, то футболист может пропустить 3 месяца из-за разрыва мениска. Он не сыграет против Монако в Лиге чемпионов.
- Петраков вынужденно вызвал в сборную Украины голкиперов Шахтера и Ворсклы Андрея Пятова и Дмитрия Ризныка.