Первые медали Украины

Первой украинкой, которая взобралась на пьедестал почета в Токио, стала Евгения Бреус. Она получила бронзовую награду в соревнованиях по сабле на колясках. 38-летняя украинка завоевала награду в классе "A".

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Уже вторая медаль Украины на Паралимпиаде была "серебряная". Пловец Антон Коль занял вторую строчку в заплыве на спине (100 метров в классе S1).

Первое "золото"

В первый же день Паралимпиады Украине удалось получить награду золотом. Пловчиха Елизавета Мерешко, которая несла флаг на церемонии открытия Паралимпиады, выиграла заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем.

Для 29-летней Мерешко это уже 5 медаль Паралимпийских игр. Предыдущие 4 она получила на Играх в Рио (2016).

Стоит добавить, что впервые на Паралимпиаде-2020 развевались сразу два флага Украины. Вместе с Мерешко на пьедестал почета взобралась украинка Анна Гонтарь. Она получила "бронзу".

Серебряное безумие

Украинцам удалось получить сразу 5 серебряных наград. Кроме Коля, "серебро" завоевали:

Максим Крипак (плавание)

Алексей Вирченко (плавание)

Елена Федота (фехтование)

Артем Манько (фехтование)



Результаты Украины в первый день Паралимпиады / Инфографика Спорт 24

Украина в топе медального зачета

После первого дня лидером медального зачета является Австралия, которая получила 10 медалей (6 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые). По 8 медалей завоевали Китай и Украина.

У китайцев 5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Это позволяет Китаю занимать второе место в медальном зачете.

Украина сейчас на 5 строчке с 1 золотом, 5 серебряными медалями и 2 бронзовыми.

Всего в первый день медали завоевали 24 страны.



Медальный зачет / Скриншот