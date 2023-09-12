Матч состоится на легендарном "Сан-Сиро". В преддверии встречи в Милане защитник сборной Украины Илья Забарный принял участие в предматчевой пресс-конференции вместе с Сергеем Ребровым.

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Готовы бороться до конца

21-летний футболист поделился ожиданиями от матча и ответил на вопрос, будет ли преимуществом для Украины давление, под которое попала Италия из-за своего места в турнирной таблицы. После чего обратился к украинским фанатам.

Мы знаем, что итальянцам очень нужна победа. Но она нужна и нам. Мы выйдем на поле и будем показывать максимум для своей страны и бороться за любой шанс. Хочу поблагодарить всех болельщиков, пришедших на матч с Англией. Атмосфера была невероятной, это очень эмоциональный момент. Все понимают, какое время сейчас. Также будем ждать завтрашних болельщиков, потому что они – наше сердце, мы будем играть для них,

– заявил Забарный.

Также Илья рассказал о своей клубной карьере и важности игровой практики в АПЛ, которая позволяет футболисту уверенно чувствовать себя на поле:

"Очень хорошо, что я начал играть, набирать кондиции, уверенность. Думаю, все, кто играл в АПЛ, понимают, что это за уровень и что он может дать игроку, какая там интенсивность. Это очень положительный момент для сборной. Хотелось бы видеть побольше украинских игроков в АПЛ".

Отметим, что сборные Италии и Украины 8 раз встречались между собой. В 6 матчах победу праздновала "скуадра адзурра", а еще 2 игры закончились вничью.

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Справка. Матч Италия – Украина состоится 12 сентября в 21.45. Прямая трансляция встречи будет транслироваться на региональных каналах Суспільного, а также онлайн-сервисе Megogo.