Во вторник, 12 сентября, сборная Украины по футболу проведет свой пятый матч в квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва сыграет на выезде против действующих чемпионов Европы в Италии, пишет 24 канал.

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Где смотреть матч Италия – Украина

Игру на миланском "Сан-Сиро" покажут в Украине в прямой трансляции. Смотреть онлайн матч Италия – Украина можно будет на региональных телеканалах Общественного и онлайн-сервисе Megogo.

Прямая трансляция матча Италия – Украина будет доступна только по каналам в цифровом T2 и кабельных сетях. Местные телеканалы Общественного вещания на OTT-платформах не будут транслировать матч из-за условий договора.

Перед и после игры зрителей будут ожидать аналитические студии с экспертами. Также текстовая онлайн-трансляция матча Италия – Украина будет доступна на сайте 24 канала. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Успешное шествие Украины

"Сине-желтые" подходят к игре в Милане в положительном настроении. После поражения на старте отбора на "Уэмбли" команду возглавил Ребров и уже под его руководством Украина обыграла Северную Македонию и Мальту в июне.

А три дня тому назад наша сборная смогла не проиграть фавориту группы англичанам. А дела в Италии обстоят не лучшим образом. "Скуадра Адзурра" на старте квалификации наткнулась на дома Англии, после чего одолела Мальту.

Тренерские изменения в Италии

Перед сентябрьским сбором команда неожиданно осталась без тренера. Роберто Манчини, приводивший Италию в золото на Евро-2020, ушел из команды, а приход Лучано Спаллетти происходил со скандальной подоплекой.

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Коуч в прошлом сезоне привел Наполи к чемпионству, но попросил президента "партенопей" об увольнении из-за желания взять год отдыха. Оставаясь на контракте с неаполитанцами, Лучано уже через два месяца принял сборную Италии.

Старт у экстренера Зенита получился провальным. "Скуадра Адзурра" не смогла обыграть Северную Македонию на выезде (1:1). Таким образом, Италия идет третьей в турнирной таблице, отставая от Украины на три очка. Правда, наша команда сыграла на матч больше.