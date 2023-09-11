Сборная Украины готовится к одному из самых важных матчей в квалификации Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва 12 сентября будут противостоять Италии, действующему чемпиону Европы.

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За свою историю "сине-желтые" отыграли восемь матчей против "Скуадры Адзурры". Статистика не радует – 6 поражений при двух ничьих и ни одной победе. 24 канал рассказывает, как складывалась история матчей между Украиной и Италией.

ОТБОР ЕВРО-1996

29 марта 1995 . Украина – Италия 0:2 (Ломбардо, 12, Дзола, 38)

. Украина – Италия (Ломбардо, 12, Дзола, 38) 11 ноября 1995. Италия – Украина 3:1 (Раванелли, 21, 49, Мальдини, 53 – Полунин, 18)

В своей первой квалификации чемпионата Европы наша команда попала в непростую группу с хорватами и итальянцами, которые в то время были вицечемпионами мира.

К сожалению, в обеих встречах команда Анатолия Конькова не смогла навязать борьбу итальянцам. Домашняя игра была проиграна из-за голов Ломбардо и Дзолы в первом тайме, а на выезде в Бари дублем отличился Раванелли.

Видеообзор матча Италия – Украина с дублем Раванелли:

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2006

1 июня 2006 . Италия – Украина 0:0

. Италия – Украина 30 июня 2006. Италия – Украина 3:0 (Дзамбротта, 6, Тони, 59, 69)

Следующие две встречи Украина сыграла с Италией в течение одного месяца. Первый матч был товарищеским накануне Мундиаля в Германии, но тогда обе команды не забили ни гола.

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На самом же ЧМ, который был единственным и очень успешным для Украины, сборные сошлись в четвертьфинале. Подопечные Липпи на пути к своему золоту не заметили "сине-желтых", дублем отличился Лука Тони.

Разгромная победа Италии над Украиной на ЧМ-2006:

ЕВРО-2008

7 октября 2006 . Италия – Украина 2:0 (Оддо, 71 (пен), Тони, 79)

. Италия – Украина (Оддо, 71 (пен), Тони, 79) 12 сентября 2007. Украина – Италия 1:2 (Шевченко, 71 – Ди Натале, 41, 77)

Уже в следующем отборочном цикле подопечным Блохина попалась группа смерти с финалистами ЧМ-2006 Францией и Италией. И если с первыми украинцы смогли вырвать ничью, то Италия снова оказалась для "сине-желтых" непосильной.

Правда, в этот раз наша команда дала сражение. В Риме хозяева забили только в концовке, а в Киеве Шевченко чуть не вырвал ничью для Украины. К сожалению, в этом отборе "сине-желтые" стали только четвертыми.

Как дубль Ди Натале похоронил шансы на выход на Евро-2008:

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

29 марта 2011 . Украина – Италия 0:2 (Росси, 27, Матри, 81)

. Украина – Италия (Росси, 27, Матри, 81) 10 октября 2018. Италия – Украина 1:1 (Бернардески, 55 – Малиновский, 62)

Последние два матча против "Скуадры Адзурры" были спаррингами. В первом случае он стал частью подготовки обеих команд к Евро-2012, и тогда в Киеве итальянцы одержали комфортную победу резервным составом.

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В свою очередь, через шесть лет команда под руководством Шевченко посетила Геную, где расписала мировую с будущими чемпионами Европы. За "сине-желтых" красивым ударом взлета отличился Малиновский, который менее чем через полгода перейдет в Серию А.

Видеообзор товарищеского матча Италия – Украина в 2018 году: