Уже завтра 12 сентября сборная Украины по футболу проведет очередной матч квалификации Евро-2023. Соперником "сине-желтых" станет сборная Италии.

Следите с нами Италия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Андрей Ярмоленко готов

В преддверии встречи в Милане главный тренер нашей команды Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов. Коуч рассказал о кадровой ситуации и состоянии Андрея Ярмоленко.

Есть небольшие повреждения, но насколько я вижу, все тренируются. После тренировки мы посмотрим и решим. У нас есть 22 игрока и три вратаря. До тренировки нет никаких повреждений, кроме микротравм, которые не мешают игрокам. Сейчас никакой нагрузки, игроки восстанавливаются. Тренировка будет больше для ознакомления с полем. Ярмоленко? Андрей тренируется. Он уже был на смене. К сожалению, у него нет практики. Последние 3-4 дня он тренируется в общей группе. Считаю, что его появление вполне возможно,

– отметил Ребров.

Сборная Италии: соперник топ-уровня в кризисе?

Сборная Италии не слишком удачно проходит отбор, одержав лишь одну победу в трех матчах. Тренер сборной Украины высказал свое мнение по поводу силы соперника.

Я знаю, как будет играть сборная Италии. Игроки понимают, что это очень важный матч для сборной Италии. Но это очень важная игра и для нас. Я всегда говорю игрокам, что перед матчем мы должны уважать соперника, но должны сосредоточиться на своей игре. Если мы не покажем свою игру, то будет трудно. Сборная Италии – топ-команда, потому мы ее и не побеждали. Вы видели игру против Англии. Да, мы получили очко, но это было очень-очень тяжело. Такая же игра нас ожидает и завтра. Мы должны быть готовы, верить в себя и понимать, что только своей игрой мы сможем завоевать очки на "Сан-Сиро". Я не считаю, почему Италия сейчас переживает кризис. Я видел их игры. Это была очень хорошая команда, они показывают хороший уровень. Мы должны относиться к сопернику очень серьезно,

– подытожил Сергей Станиславович.

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Отметим, что два года тому назад Италия стала чемпионом Европы. Впрочем, после этого результаты команды пошли на спад. "Скуадра Адзурра" сенсационно не вышла на ЧМ-2022, а в квалификации Евро-2024 обыграла только Мальту.

Италия же уступила дома Англии и не смогла выиграть на выезде Северную Македонию. Поэтому подопечные Лучано Спаллетти идут третьими в отборочной группе, уступая Украине тремя баллами.

Справка. Матч Италия – Украина состоится 12 сентября в Милане. Прямая трансляция встречи состоится на региональных каналах Суспільного, а также онлайн-сервисе Megogo. Начало – в 21:45 по киевскому времени.