Матч відбудеться на легендарному "Сан-Сіро". Напередодні зустрічі у Мілані захисник збірної України Ілля Забарний взяв участь у передматчевій пресконференції разом із Сергієм Ребровим.

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Готові боротися до кінця

21-річний футболіст поділився очікуваннями від матчу та відповів на запитання, чи буде перевагою для України тиск, під який потрапила Італія через своє місце у турнірній таблиці. Після чого звернувся до українських фанатів.

Ми знаємо, що італійцям дуже потрібна перемога. Але вона потрібна і нам. Ми вийдемо на поле та будемо показувати свій максимум для своєї країни та боротися за будь-який шанс. Хочу подякувати всім уболівальникам, які прийшли на матч з Англією. Атмосфера була неймовірною, це дуже емоційний момент. Усі розуміють, який зараз час. Також чекатимемо на завтрашніх уболівальників, бо вони – наше серце, ми гратимемо для них,

– заявив Забарний.

Також Ілля розповів про свою клубну кар'єру та важливість ігрової практики в АПЛ, яка дозволяє футболісту впевнено почувати себе на полі:

"Дуже добре, що я почав грати, набирати кондиції, впевненість. Думаю, всі, хто грали в АПЛ, розуміють, що це за рівень і що він може дати гравцеві, яка там інтенсивність. Це дуже позитивний момент для збірної. Хотілося б бачити побільше українських гравців в АПЛ".

Зазначимо, що збірні Італії та України 8 разів зустрічалися між собою. У 6 матчах перемогу святкувала "скуадра адзурра", а ще 2 гри закінчилися внічию.

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Довідка. Матч Італія – Україна відбудеться 12 вересня о 21:45. Пряма трансляція зустрічі буде транслюватися на регіональних каналах Суспільного, а також на онлайн-сервісі Megogo.