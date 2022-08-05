УЕФА рассмотрел ситуацию с некорректным поведением болельщиков Фенербахче и наказал турецкий клуб. Кроме строгого предупреждения УЕФА, Фенербахче вынужден заплатить 50 тысяч евро штрафа.

Внимания Гутцайт объяснил, почему Украина не подписала заявление об отстранении России и Беларуси от организаций.

В более официальном сообщении указано, что клуб наказан "за бросание предметов и озвучивание провокационного сообщения оскорбительного характера, то есть непозволительные возгласы"

Также наказание предусматривает частичное закрытие стадиона во время следующего домашнего матча Фенербахче в еврокубках. Но в отношении этого наказания оно подлежит испытательному сроку на два года, начиная с даты этого решения.

Восклицания фанатов Фенербахче в матче с Динамо: главное

Позорный поступок болельщиков Фенербахче произошел 27 июля в Стамбуле. Тогда Фенербахче и Динамо играли ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Виталий Буяльский забил гол за Динамо, выведшее киевскую команду вперед в счете.

После этого болельщики Фенербахче и начали скандировать "владимир путин", пытаясь разозлить игроков украинской команды.

Такое поведение вызвало немалую реакцию. Сначала тренер Динамо Мирча Луческу из-за этого не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

Осудили возгласы болельщиков в украинском МИДе, призвав турок быть на стороне победителей, а не россиян. Посол Украины в Турции заявил, что он не может понять людей, выкрикивающих имя убийцы.

Свое недовольство выразил Рефат Чубаров – глава Меджлиса крымскотатарского народа.

После этого за расследование этого дела принялись в УЕФА.

В Фенербахче пытались оправдаться в этой ситуации, заявляя, что "спорт и политика должны быть отдельно". Они высказались против войны, но в то же время часть вины за эту ситуацию перевели на игроков Динамо.

Что касается болельщиков Фенербахче, то и после матча они решили прибегнуть к провокации. Но ошиблись. Они думали, что бросают в комментарии киевскому Динамо флаги россии. Но оказалось, что это была страница московского динамо.