Фенербахче осудил скандирование о путине во время матча с Динамо. Там заявили, что не разделяют взгляды некоторых своих болельщиков.
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Клуб вспомнил начало полномасштабного вторжения россии на территории Украины, отметив, что отреагировал одним из первых и отреагировал на российскую агрессию.
Официальное заявление турецкого клуба
Во время матча против киевского Динамо на нашем поле в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов после гола соперника по части стадиона прозвучали возгласы. Фенербахче делает заявление против этого дискурса, который не представляет наш клуб и никак не отражает корпоративную позицию нашего клуба.
Фенербахче всегда заботится о повышении осведомленности о социальных и гуманитарных проблемах как в нашей стране, так и в мире. Наш клуб мгновенно отреагировал на начало военного процесса 24 февраля 2022 года.
Мы хотели бы еще раз подчеркнуть в своем сообщении, которое мы передали через все наши официальные каналы: война – это не храбрость, это трусость! Нет войне!
Кроме того, одним из самых больших примеров нашей чувствительности к этому был товарищеский матч, который мы сыграли с донецким Шахтером на нашем поле в апреле, сказав "Футбол ради мира", чтобы привлечь внимание к миру в Украине и внести материальный и моральный вклад. Мы принимали команду донецкого Шахтера в нашей стране в течение нескольких дней.
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На 58-й минуте вчерашнего матча чрезмерные движения некоторых игроков команды соперника, особенно резервных вратарей, в прошлом выступавших за команду из нашей страны, вызвали возбуждение некоторых трибун и реакцию, продолжавшуюся всего 20 секунд в 120-минутном матче.
Но, какая бы ни была причина, мы, как спортивный клуб Фенербахче, не соглашаемся за реакцию, которая возникла на части наших трибун.
Приписывать этот дискурс, абсолютно не отражающий позицию и ценности нашего клуба, всем нашим болельщикам и возлагать ответственность на наш клуб, не является честным и справедливым подходом. Мы осуждаем попытки вмешать наш клуб и нашу страну, а также попытки установить повестку дня, которая повлечет за собой недоразумение и политизацию.
Фенербахче еще раз напоминает о нашей позиции, что спорт и политика всегда должны быть отделены друг от друга.
Возмутительное поведение местных фанатов
- Напомним, что болельщики фанаты Фенербахче спели оду президенту России после первого пропущенного гола от Динамо. "Ла-ла-ла, Владимир Путин" звучало на трибунах стамбульского стадиона.
- Главный тренер киевской команды Мирча Луческу проигнорировал послематчевую пресс-конференцию из-за поведения местных болельщиков.
- И все же турецкий клуб должен отвечать за выходки своих болельщиков. УЕФА открыла дисциплинарное расследование по поведению фанатов Фенербахче на матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Динамо.