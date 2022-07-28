Бондарь: Действия некоторых фанов Фенербахче нас глубоко огорчили
Болельщики "желтых канареек" скандировали имя российского диктатора Владимира Путина после первого пропущенного гола от Динамо.
"Ла-ла-ла, владимир путин" звучало на трибунах стамбульского стадиона.
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Посол Украины в Турции Василий Боднар отреагировал на поведение болельщиков Фенербахче, которые позволили себе такую наглость.
Футбол – это честная игра. Динамо вчера в матче с Фенербахче было сильнее. Понимаем эмоции и волнения, которые испытывает каждый болельщик во время такой напряженной игры. Но никогда не поймем слова поддержки российскому убийце и агрессору, который сознательно убивает украинцев и уничтожает нашу страну,
– подчеркнул Бондарь.
"Вчерашние неприемлемые действия некоторых фанов Фенербахче нас глубоко расстроили. Даже в футболе, который так любят в Турции, есть свои пределы. Благодарен неравнодушному турецкому обществу за мгновенную реакцию и осуждение таких неадекватных действий болельщиков", – добавил посол.
Что известно о скандале
- Фанаты Фенербахче проделали оду путину в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов, где стамбульцы принимали Динамо.
- Главный тренер киевской команды Мирча Луческу одним из первых отреагировал на позорное поведение местных болельщиков. Он проигнорировал послематчевую пресс-конференцию.
- На позорный поступок фанатов отреагировали в МИД. Олег Николенко дал совет для любителей турецкого клуба.
- Но, к счастью, такое поведение не останется безнаказанным. Динамо подало жалобу в УЕФА, где ее представители уже в срочной форме собрали совещание, чтобы обсудить скандальное поведение болельщиков Фенербахче.