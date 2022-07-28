Луческу шокирован поведением фанатов Фенербахче

В первом матче команды расписали нулевую мировую, поэтому уже решалось в Стамбуле. Первыми нули на табло размочили киевляне. Виталий Буяльский запер прострел от Томаша Кендзеры.

Как это было Болельщики Фенербахче скандировали "владимир путин" после пропущенного гола от Динамо

Это взятие ворот изрядно разозлило турецких фанатов. Болельщики Фенербахче начали скандировать имя российского президента: "ла-ла-ла, владимир путин". Такое поведение турок недопустимо, ведь сейчас россия убивает мирное украинское население и разрушает городскую инфраструктуру. А такими скандированиями турки выразили свою поддержку путину.

К счастью, Динамо "похоронило" Фенербахче и ответило фанатам соперника. Уже в дополнительное к матчу время Александр Караваев забил победный гол. В итоге – 1:2, победа киевлян, которая вывела их в следующий раунд Лиги чемпионов.

После поединка состоялась пресс-конференция тренеров, но на нее пришел только один специалист – главный наставник Фенербахче. Мирча Луческу решил проигнорировать общение с журналистами. Как оказалось, коуч Динамо не пришел на традиционное событие из-за скандального поведения болельщиков Фенербахче.

Я вас спрашиваю, вы посчитали, сколько фолов мы снова совершили? Всё было в рамках нашего плана, это сработало, и мы победили. Но мы не смогли учесть болельщиков. К сожалению, я не ожидал такого,

– заявил тренер Динамо.

К слову. В третьем круге квалификации Лиги чемпионов Динамо сыграет против австрийского Штурма.