Бесполезная попытка

Болельщики турецкого клуба запомнили комментарии Динамо словами поддержки путина и россии. Однако они несколько ошиблись, поскольку спутали киевскую команду с московской.

К теме Фенербахче ждет наказание за кричалку о путине: УЕФА начала расследование

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Напомним, что во время матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо, состоявшемся 27 июля на стадионе в Стамбуле, местные фанаты пели оды путина.

Клуб отреагировал на поведение своих поклонников, он подчеркнул, что осуждает действия фанов.

Но наказание стамбульскому клубу все же не миновать. УЕФА открыла дисциплинарное расследование. Фенербахче может быть оштрафован из-за этого инцидента.

Посол Украины в Турции Василий Боднар подверг критике позорное поведение на трибунах в Стамбуле.

Обратите внимание! Динамо вырвало победу у Фенербахче во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. В следующей встрече "бело-синие" встретятся с австрийским Штурмом.