Матч Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины, который должен был состояться 17 ноября, официально отменен. Теперь решение по этому поединку должна принять УЕФА. У нее есть несколько вариантов. Подробнее об этом – в Спорт24.

Еще перед началом сезона в УЕФА разработали специальный протокол. Он о проведении матчей во время пандемии коронавируса. В первую очередь этот протокол касался матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Однако и остальные матчи под эгидой УЕФА подпадали под его действие, в том числе и матчи сборных в Лиге наций.

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Среди прочего там были прописаны случаи, что делать, когда матч нельзя сыграть из-за коронавируса в составе одной из команд. Именно это произошло и со сборной Украины. В команде обнаружили несколько инфицированных игроков, а власти города Люцерн, где должна была состояться игра, не дали разрешение на проведение матча.

Теперь решение по этому матчу должна принять УЕФА. Рассмотрим, какие есть варианты проведения этого матча (или же определение результата).

Матч может состояться. Но с новыми игроками

Матч Швейцария – Украина может состояться. В УЕФА прописали, что матч состоится, если команда соберет заявку из 13 игроков, в том числе вратаря. У них должен быть отрицательный тест на коронавирус.

В свое время так было и перед товарищеским матчем со сборной Франции. В украинской команде тогда тоже была вспышка коронавируса, а на полноценную заявку не хватало еще одного вратаря. Поэтому в заявку на матч попал тренер вратарей Александр Шовковский.

Швейцарские СМИ пишут, что их сборная требует, чтобы украинская сторона сыграла этот матч "новыми" игроками. При этом в случае сборной Украины это будут даже не игроки молодежной сборной, ведь команда Руслана Ротаня имеет свой запланированный матч – против Северной Ирландии.

В этом розыгрыше Лиги наций уже были подобные случаи. Сборная Норвегии не сыграла против Румынии 15 ноября. Власти Норвегии не выпустили футболистов из страны из-за опасений, что они могут заразиться. Поэтому на матч против Австрии 18 ноября отправились игроки молодежной команды. А еще в сентябре подобное бедствие случилось со сборной Чехии, которая против Шотландии сыграла дебютантами.

Матч могут перенести и сыграть на нейтральном поле

УЕФА имеет право и перенести этот матч. Это в том случае, если в заявке команды не будет 13 игроков (в том числе вратаря). При этом игра переносится на нейтральное поле, а все расходы возлагаются на команду-хозяина.

Но УЕФА некуда перенести этот матч. Новых окон для матчей сборной в 2020 году не предусмотрено. А 18 ноября сыграют последний матч в Лиге наций, чем фактически закроют групповой турнир.

Техническое поражение для сборной Украины

Наиболее негативный вариант. Сборная Украины может быть признана виновной в том, что матч не состоялся. Решение об этом должен принять контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА. Если там признают, что матч не состоялся по нашей вине, то сборной Украины засчитают техническое поражение.

Пусть все решит жеребьевка

Если в УЕФА придут к решению, что виновных в том, что матч не состоялся, нет, но провести его тоже нет возможности, то тогда придется проводить жеребьевку. В нем вероятны три варианта: победа Швейцарии, победа Украины или ничья.

Критическая ситуация для Украины

Сборной Украины нельзя проигрывать этот матч. Ведь это борьба за место в элитном дивизионе Лиги наций. Украина ведет борьбу со Швейцарией за сохранение места в лиге A. В матче против швейцарцев нас устраивает даже ничья. Ведь мы опережаем соперников на три очка. Однако если матч не состоится, и нам засчитают техническое поражение, или при жеребьевке победу зачислят швейцарцам, то вылетаем именно мы.

Именно поэтому сборная Швейцарии и не против, чтобы на этот матч вышел резервный состав сборной Украины. Ведь обыграть несыгранных игроков, которые чуть ли не с самолета проведут матч, да еще и на своем поле, будет значительно проще.