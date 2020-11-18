Матч "Динамо" – "Барселона" в Києві відбудеться без глядачів
У вівторок, 24 листопада, київське "Динамо" зіграє проти "Барселони" матч Ліги чемпіонів. Однак гра в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться без глядачів.
Інформацію про те, що матч "Динамо" – "Барселона" відбудеться без глядачів офіційно підтвердили в київському клубі.
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"Через складну епідеміологічну ситуацію у Києві продовжують діяти обмеження на проведення масових заходів, у тому числі футбольних матчів. Міністерство охорони здоров’я України вважає неможливим залучення глядачів на матч "Динамо" – "Барселона". Тому за правилами безпеки та згідно з медичним протоколом, уболівальники на стадіон не допускатимуться", – йдеться в заяві "Динамо".
В київському клубі також попередили вболівальників, щоб вони не стали жертвами шахраїв.
"Усі оголошення про продаж квитків, організацію туристичних поїздок на матч, тощо є шахрайством та обманом. Будьте пильними, не купляйте квитки у підступних брехунів та ошуканців, адже вони підробні. "Динамо" реалізацією квитків не займається", – наголосили в київському клубі.
- Нагадаємо, в Україні оголосили посилення карантину. Однак футбольні матчі таки відбуватимуться. Правда вони будуть без глядачів на трибунах.
- Без глядачів на трибунах був і попередній матч ліги чемпіонів в Києві. Мова йде про гру "Шахтар" – "Боруссія" (Менхенгладбах), який закінчився розгромною поразкою української команди 0:6.
- "Динамо" ж перший матч групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" зіграло за підтримки вболівальників. Однак їх була обмежена кількість.
- Попередній матч "Динамо" проти "Барселони" в Іспанії закінчився поразкою української команди.
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