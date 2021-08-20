Машина для убийства: Кличко похвастался роскошной формой – фото
Источник:инстаграм Владимира Кличко
Владимиру Кличко в его 45 лет позавидуют миллионы мужчин. Украинский боксер находится в роскошной физической форме.
"Стальные мышцы" Кличко-младшего
Владимир Кличко выложил новую фотографию на своей странице в инстаграме. Фото произвело фурор из комментариев сторонников украинского боксера.
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Кличко-младший похвастался отличной физической формой, стоя по пояс в воде. Украинец в такой роскошной форме сможет дать фору любому боксеру. И это в его 45 лет.
Кличко коротко подписал фото: "Продолжаю плавать. Продолжаю жить". Фанаты забросали боксера приятными комплиментами: "Машина для убийства титулов Джошуа", "Видно, что камбэк не за горами. Не могу подождать", "стальные мышцы".
Владимир Кличко в отличной форме / Фото из instagram.com/klitschko
Возвращение Владимира Кличко
- Фанаты в предвкушении возвращения легенды бокса на профессиональный ринг. У Кличко еще есть незавершенные дела.
- Владимир имеет две мотивации для возвращения на профессиональный ринг – взять реванш у Тайсона Фьюри и стать старейшим чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана.
- Эвандер Холифилд ранее вызвал украинца в свой лагерь для тренировок и спаррингов. И было это уже не впервые.
- 49-летний бывший чемпион мира Шеннон Бриггс ранее анонсировал бой против Кличко-младшего. Правда, боксер из Украины никак не отреагировал на слова американца.