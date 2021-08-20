"Сталеві м'язи" Кличка-молодшого
Володимир Кличко виклав нову світлину на своїй сторінці в інстаграмі. Фото викликало фурор із коментарів прихильників українського боксера.
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Кличко-молодший похизувався відмінною фізичною формою, стоячи по пояс у воді. Українець у такій розкішній формі зможе дати фору будь-якому боксеру. І це у його 45 років.
Кличко коротко підписав фото: "Продовжую плавати. Продовжую жити". Фанати закидали боксера приємними компліментами: "Машина для вбивства титулів Джошуа", "Видно, що камбек не за горами. Не можу дочекати", "Сталеві м'язи".
Володимир Кличко у чудовій формі / Фото з instagram.com/klitschko
Повернення Володимира Кличка
- Фанати у передчутті повернення легенди боксу на професійний ринг. У Кличка ще є незавершені справи.
- Володимир має дві мотивації для повернення на професійний ринг – взяти реванш у Тайсона Ф'юрі та стати найстаршим чемпіоном світу, побивши рекорд Джорджа Формана.
- Евандер Холіфілд раніше викликав українця у свій табір для тренувань та спарингів. І було це вже не вперше.
- 49-річний колишній чемпіон світу Шеннон Бріггс раніше анонсував бій проти Кличка-молодшого. Щоправда, боксер із України ніяк не відреагував на слова американця.