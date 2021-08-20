"Сталеві м'язи" Кличка-молодшого

Володимир Кличко виклав нову світлину на своїй сторінці в інстаграмі. Фото викликало фурор із коментарів прихильників українського боксера.

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Кличко-молодший похизувався відмінною фізичною формою, стоячи по пояс у воді. Українець у такій розкішній формі зможе дати фору будь-якому боксеру. І це у його 45 років.

Кличко коротко підписав фото: "Продовжую плавати. Продовжую жити". Фанати закидали боксера приємними компліментами: "Машина для вбивства титулів Джошуа", "Видно, що камбек не за горами. Не можу дочекати", "Сталеві м'язи".



Володимир Кличко у чудовій формі / Фото з instagram.com/klitschko

Повернення Володимира Кличка