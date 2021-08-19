Выдающийся украинский рекордсмен – Сергей Бубка

В июле 1985 года на открытом стадионе во Франции Сергей Бубка установил мировой рекорд, который ознаменовал новую эпоху, в этом виде спорта – он преодолел планку в шесть метров. До этого шестиметровый рубеж был далекой несбыточной мечтой многих атлетов. Даже для американских спортсменов, у которых к концу семидесятых годов было преимущество в оснащении. Их шесты были из стратегического материала – фибергласа, которые европейские спортсмены начали использовать только в начале восьмидесятых годов.

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Сергей Бубка завоевал 35 мировых рекордов. Его рекорды – 6 метров 15 сантиметров в закрытых помещениях и 6 метров 14 сантиметров в открытом секторе. Достижение украинца в 6 метров шутливо называли "вечным рекордом".

В 2020 году, во время соревнований Бриллиантовой лиги по легкой атлетике, проходивших в Риме, швед Арман Дюплантис взял высоту 6,15 метра и побил рекорд Бубки. Стоит отметить, что Дюплантис является рекордсменом и в помещении – 6,18 м.

Смотрите видео исторического прыжка Бубки на 6 метров

Рекордсмены по количеству побед в профессиональном боксе – братья Кличко

В 2011 году Владимир Кличко окончательно закрепился на позиции лидера сверхтяжелого дивизиона в профессиональном боксе. Отобрав титул у британца Дэвида Хэя, украинец стал абсолютным чемпионом мира и объединил чемпионские звания по версиям WBO, IBF (Международной боксерской федерации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBO (Международной боксерской организации).

Таким образом, братья Кличко воплотили свою мечту и одновременно собрали в семье все чемпионские титулы, ведь в то время поясом WBC владел Виталий Кличко.

На профессиональном ринге Виталий Кличко провел 47 поединков, из которых выиграл 45. Из них 41 бой он завершил досрочно нокаутами. Свой последний поединок Виталий провел 8 сентября 2012 года в Москве (Россия), нокаутировав в четвертом раунде немца сирийского происхождения Мануэля Чарра.

Его младший брат Владимир за свою карьеру победил 23 соперников в 25 боях за титул чемпиона мира, что является лучшим показателем в истории бокса среди легитимных чемпионов. Он пять раз завоевывал титул чемпиона Украины по боксу. За свою карьеру был обладателем титулов чемпиона мира в тяжелом и супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.

Упражнение, которое до сих пор не могут повторить – Лилия Подкопаева

Гимнастка Лилия Подкопаева получила 2 золотые медали — в абсолютном первенстве и вольных упражнениях на Олимпийских играх в Атланте-1996. Украинская спортивная гимнастка стала абсолютной чемпионкой, а также получила награду высшего сорта в вольных упражнениях и заняла второе место в упражнениях на бревне.

Элемент Подкопаевой – двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов, который судьи оценили в просто заоблачные 9,887 балла, – до сих пор в мире никто не смог выполнить, даже мужчины. Подкопаева обладательница 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей на международных соревнованиях.

Через год, после соревнований в Атланте, девушка вынуждена была пройти операцию. Вернуться в спорт при всем желании у нее не получилось. Спортивную карьеру пришлось заменить тренерской деятельностью в США, где сейчас и проживает Подкопаева.

Смотрите видео уникального элемента Лилии Подкопаевой

Рекорд побили только на Олимпиаде-2020 – Иннеса Кравец

В 1995 году украинская легкоатлетка Инесса Кравец на чемпионате мира в Гетеборге (Швеция) установила мировой рекорд в тройном прыжке, ее результат – 15,5 метров. Превзойти его не мог никто 26 лет.

И вот на Олимпиаде в Токио-2020 Юлимар Рохас из Венесуэлы побила мировой рекорд Кравец. Уже в первой своей попытке Рохас побила олимпийский рекорд на 2 сантиметра, прыгнув на 15.41. Следующие четыре попытки были не столь удачны (две из них не были зачислены). Учитывая, что уже первый прыжок принес венесуэльце золотую награду. Поэтому она решила замахнуться и на мировой рекорд. И таки сделала это. В шестой попытке она прыгнула на 15,67 метра. Юлимар Рохас сразу на 17 сантиметров улучшила мировой рекорд.

Самый сильный человек мира – Василий Вирастюк

Василий Вирастюк – обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года. Уже в 2007 году выиграл соревнования в Сеуле (Южная Корея) и получил титул Чемпиона мира по силовому экстриму IFSA, подтвердив титул "Сильнейшего человека мира".

Интересные рекорды Вирастюка

Василий протянул пять трамвайных вагонов массой более 100 тонн на 17,9 метра за 52,62 секунды! Тогда, в мае 2003 года, на День Львова Вирастюк установил мировой рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Но на трамваях украинский богатырь не остановился и передвинул семь машин Mitsubishi весом 11 тонн на 25 метров, благодаря чему попал в Книгу рекордов Украины. Однако 11 тонн стронгмену показалось мало, и через минуту он протянул уже валку, сцепленную из десяти машин Mitsubishi Carisma, весом в 16,5 тонны на 18,5 метра. И снова рекорд Украины!

А как вам "чемоданы" по 175 кг каждый? Вирастюк сумел пронести такой тяжелый багаж на 19 метров! Мог и дальше, но поскользнулся.

Василий – первый "ледяной" силач. За минуту поднял и поставил на тумбы высотой 130 см четыре ледяных куба по 150 кг. До него со льдом никто не работал.

Пять раз его признавали самым сильным человеком в Украине, а как капитан он трижды привел сборную к победе на командных чемпионатах мира среди силачей (2004,2005,2007).

А как он таскает самолеты! 28-тонный пожарный самолет Ан-32П Вирастюк в свое время передвинул на 15 метров за 22,5 секунды! И на тех же соревнованиях ему хватило сил, чтобы за 90 секунд семь раз поднять над головой 92-килограммовую гантелю. И это стало мировым рекордом.

Ну и не надо забывать про командную работу и самосвал. Восьмерка силачей во главе с Василием установила рекорд Украины, протянув загруженный 258-тонный самосвал на 5 метров.

Смотрите видео про Василия Вирастюка

Больше всего медалей Олимпиады – Яна Клочкова

Самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр – Яна Клочкова. За свою карьеру она успела завоевать множество наград: пять медалей на ОИ, четыре из которых "золотые" и одна "серебряная", также украинская пловчиха неоднократно завоевывала титулы чемпионки мира и Европы.

Яна Клочкова установила 50 рекордов Украины в 25 - и 50-метровых бассейнах на дистанциях 100, 200, 400 метров комплексным плаванием; 200, 400 и 800 метров вольным стилем; 100 и 200 метров на спине; 200 метров баттерфляем и эстафетном плавании. На Олимпийских играх в Сиднее она установила мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием и рекорд Европы на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Смотрите видео про Яну Клочкову

Самый молодой гроссмейстер в мире – Руслан Пономарев

В 1996 году, в возрасте тринадцати лет Руслан выиграет чемпионат Европы до 18 лет, а в 1997 году побеждает в аналогичном турнире, но уже на мировом первенстве. После ряда таких побед Руслану в 14 лет присваивают звание гроссмейстера, и он становится мировым рекордсменом – самый молодой гроссмейстер на планете (сейчас этот рекорд принадлежит Сергею Карякину, который в 12 лет и 211 дней был удостоен звания).

В 2002 году уже 18-летний украинский гроссмейстер Руслан Пономарев стал самым молодым чемпионом мира по шахматам. В финальном матче за звание чемпиона мира по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Пономарев выиграл у другого украинца Василия Иванчука.



Руслан Пономарев / Фото: Getty Images

Первая в мире олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени

23 августа 2004 года в Афинах украинка Ирина Мерлени стала первой в мире олимпийской чемпионкой по вольной борьбе в весовой категории до 48 килограмм. За золотую медаль в Афинах Ирине подарили однокомнатную квартиру в Киеве.

Спортсменка является трижды чемпионкой мира (2000 года, 2001, 2003), дважды чемпионкой Европы (2004, 2005 годы). Кроме этих заслуг, Мерлени неоднократно побеждала в чемпионатах Украины.

Чемпион мира в двух весовых категориях только за 7 боев – Василий Ломаченко

Василий Ломаченко нокаутировал в пятом раунде Романа Мартинеса, отобрал у него титул чемпиона WBO во втором полулегком весе и вошел в историю мирового бокса как спортсмен, которому понадобилось наименьшее количество боев (7 боев) для того, чтобы стать чемпионом мира в двух весовых категориях. Украинец побил мировой рекорд японца Наоя Иноуэ, превзойдя его на один бой. Также Ломаченко покорилось и другое достижение: он стал первым украинцем, завоевавшим титул чемпиона мира сразу в двух категориях.

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Поединок проходил при преимуществе Ломаченко, и в пятом раунде ему удалось потрясти Мартинеса левым боковым, а затем нанести точную двойку — левый апперкот и правый боковой, которые отправили пуэрториканца на настил ринга до конца отсчета рефери Дэнни Шивон. Время остановки 1:09.

Самая молодая чемпионка мира по дзюдо – Дарья Белодед

Дзюдоистка Дарья Белодед на чемпионате мира победила действующую в то время чемпионку Фуну Тонаки из Японии иппоном, то есть положив на лопатки. И украинка в возрасте 17 лет 11 месяцев стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо. Предыдущий рекорд принадлежал японке Рийоко Тамуре – 18 лет 1 месяц.

Кроме того, Белодед получила первую золотую награду мирового первенства в истории украинского женского дзюдо и вторую в целом, до этого времени в активе "сине-желтых" была победа Георгия Зантарая в 2009 году.

В 2021 году Белодед стала первой спортсменкой, которая принесла Украине награду на долгожданной Олимпиаде. Украинская дзюдоистка в весовой категории до 48 килограммов завоевала бронзовую медаль. Это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо!

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Самый молодой чемпион Европы по прыжкам в воду – Алексей Середа

Алексей Середа стал чемпионом Европы в прыжках в воду на 10-метровой вышке, опередив француза Бенжамена Офре и россиянина Руслана Тернового. Украинец стал самым молодым чемпионом Европы, уже завоевал награду высшего сорта в 13 лет и 7 месяцев. Прошлое историческое достижение принадлежало британцу Томасу Дейли, который в 2008 году стал чемпионом Европы в 13 лет и 10 месяцев.

Мы уверены, что украинские спортсмены в нашей истории поставят еще множество рекордов, прославляя наш гимн на весь мир!