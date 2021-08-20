"Стальные мышцы" Кличко-младшего

Владимир Кличко выложил новую фотографию на своей странице в инстаграме. Фото произвело фурор из комментариев сторонников украинского боксера.

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Кличко-младший похвастался отличной физической формой, стоя по пояс в воде. Украинец в такой роскошной форме сможет дать фору любому боксеру. И это в его 45 лет.

Кличко коротко подписал фото: "Продолжаю плавать. Продолжаю жить". Фанаты забросали боксера приятными комплиментами: "Машина для убийства титулов Джошуа", "Видно, что камбэк не за горами. Не могу подождать", "стальные мышцы".

Владимир Кличко в отличной форме / Фото из instagram.com/klitschko

Возвращение Владимира Кличко