Марта Костюк - одна из самых успешных теннисисток Украины. В начале марта киевлянка выиграла свой первый титул в карьере, обыграв в финале в Остине россиянку Варвару Грачеву.

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Также девушка впервые попала в топ-40 рейтинг WTA. Этот год становится для 20-летней Марты одним из самых удачных не только в спортивной карьере, но и на личном фронте.

На своей странице в инстаграммах Костюк опубликовала пост, в котором призналась, что обручилась со своим парнем. Это произошло несколько недель назад в Киеве на Владимирской горке.



Марта Костюк с женихом / instagram.com/martakostyuk

Девушка похвасталась перед подписчиками обручальным кольцом, а также показала своего жениха, о котором раньше не говорила в СМИ. Она только рассказывала, что ее бойфренд – украинец.

Как оказалось, им стал парень по имени Георгий. Как сообщает Sport.ua, раньше он тоже играл в теннис, а теперь занимается финансовым трейдингом

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Отметим, что в последние дни Марта играла за сборную Украины в финале квалификации Билли Джин Кинг против Чехии. Костюк смогла обыграть Бабору Крейчикову, но перед этим уступила Маркет Вондроушовой.