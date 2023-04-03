Костюк успела насладиться отдыхом с семьей в родном доме. Также Марта своими глазами увидела разрушение в столице Украины от российских снарядов.

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Помощи от теннисистки будет еще больше

Теннисистка анонсировала открытие благотворительного фонда Марты Костюк. Фотографию устава благотворительной организации спортсменка изложила в своей соцсети.

Вторая ракетка Украины мотивационно подписала фотографии: "Если ты знаешь, откуда ты, людям труднее остановить тебя там, где ты уходишь".



Анонс благотворительного фонда от Марты Костюк / Фото из инстаграмма теннисистки

Напомним, что Марта Костюк и до этого активно помогала и помогает как военным, так и простым украинцам. Также вторая ракетка Украины открыто осуждает соперниц из стран-агрессоров, которые уже больше года не могут публично выступить против войны, которую развязала Россия и ее союзница Беларусь.

Костюк заявила, что не будет подавать руку соперницам стран-захватчиков, пока идет война в ее родной Украине. Это ведь недопустимо. Марта призналась, что столкнулась с хейтом после того, как начала критиковать позицию теннисных организаций и российских, белорусских оппонентов.

Любопытно! Марта Костюк занимает 38 позицию в рейтинге WTA. 20-летняя теннисистка набрала уже 1245 очков. В Остине украинка завоевала свой первый трофей на уровне WTA. В финале Костюк обыграла россиянку Варвару Грачеву, работающую над получением французского паспорта.

В начале полномасштабного вторжения Костюк разорвала отношения российским теннисистом. Украинская теннисистка рассказала, что не может продолжать отношения с представителем враждебной страны, напавшей на ее родную Украину.

Отметим, что несколько лет назад Марта встречалась с еще одним представителем России Алексеем Захаровым. Теперь Марта встречается с украинским парнем.