В финале WTA 250 украинка в двух сетах одолела представительницу Россию Варвару Грачеву – 3:6, 5:7. Для Марты Костюк эта победа стала дебютной на уровне турнира WTA. Теннисистка из Украины не стала подавать руку сопернице и делать общую фотографию на награждении.

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Глаз Костюк упал на украинского парня

После победы в финале Марта получила множество поздравлений от фанатов. Но большее внимание привлек репост сторис ее нового парня.

В интервью Костюк не стала раскрывать имя своего любимого, чем добавила интриги в свою личную жизнь. Марта лишь раскрыла национальность своего нового избранника, оказавшегося украинцем.

Мой парень – украинец, потому что украинцы – лучшие. Это пока все, что я могу сказать,

– ответила Костюк.

Однако внимательные фанаты теннисистки нашли страницу парня. По его установке можно понять, что раньше любимый Костюк тоже был связан с теннисом, а теперь занимается финансовым трейдером.

Ранее Марта уже публиковала в общем совместные фото с новой любовью.



Марта Костюк с любимым / Фото из инстаграммы украинской теннисистки

Отметим, что несколько лет назад у киевлянки были отношения с российским теннисистом Алексеем Захаровым. После чего встречалась с еще одним представителем России и была с ним в начале полномасштабного вторжения. Однако уже через неделю прекратила их отношения. Костюк понимает, что не может быть у нее отношений с представителями враждебной страны, напавшей на ее родную Украину.

Теперь украинская теннисистка сделала верный выбор.

К слову. Уже 9 марта Костюк сыграет в основной сетке Индиан-Уэллс (США). В 1/64 финала Марта встретится со шведкой Ребеккой Петерсон. Ориентировочное начало встречи в 03:00 ночи (по киевскому времени).