Марта Костюк є однією з найуспішніших тенісисток України. На початку березня киянка виграла свій перший титул в кар'єрі, обігравши у фіналі в Остіні росіянку Варвару Грачову.

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Також дівчина вперше потрапила у топ-40 рейтингу WTA. Цей рік стає для 20-річної Марти одним з найбільш вдалих не тільки у спортивній кар'эрі, а і на особитому фронті.

На своїй сторінці в інстаграм Костюк опублікувала пост, в якому зізналась, що обручилась зі своїм хлопцем. Сталося це кілька тижнів тому у Києві на Володимирській гірці.



Марта Костюк з нареченим / instagram.com/martakostyuk

Дівчина похизувалась перед підписниками обручкою, а також показала свого нареченого, про якого раніше не говорила у ЗМІ. Вона лише розповідала, що її бойфренд – українець.

Як виявилось, ним став хлопець на ім'я Георгій. Як повідомляє Sport.ua, раніше він теж грав у теніс, а тепер займається фінансовим трейдингом.

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Відзначимо, що в останні дні Марта грала за збірну України у фіналі кваліфікації Біллі Джин Кінг проти Чехії. Костюк змогла обіграти Бабору Крейчикову, але перед цим поступилась Маркеті Вондроушовій.