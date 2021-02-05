В воскресенье, 7 февраля, состоится одно из самых принципиальных противостояний во Франции – в гости к Марселю посетит ПСЖ. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Матч между Марселем и ПСЖ носит название Le Classique (Ле Классик), или же дерби Франции. Это противостояние клуба с юга страны против гостей с севера, провинции против столицы.

Вот так Форварда ПСЖ ограбили на 400 тысяч евро, пока его команда играла на выезде

Но этот матч привлекает к себе внимание и другим.

Драка в первом круге и массовое изъятие. Игра в третьем туре этого сезона закончилась скандалом. В конце матча, когда шло компенсированное арбитром время, произошло столкновение между игроками. В итоге арбитр показал сразу пять красных карточек. С поля были удалены Курзава, Паредес и Неймар в ПСЖ, а также Амави и Бенедетто в Марселе. А уже после матча Неймар обвинил защитника Альваро в расизме. Футболисты даже устроили перепалку в соцсетях. В этом матче, кстати, победил Марсель. Поэтому ПСЖ жаждет реванша и за поражение, и за скандал.

Протесты болельщиков Марселя и штурм тренировочной базы. 30 января внимание футбольного мира было приковано именно к южному французскому городу. Местные фанаты устроили митинг. Несколько сотен человек пришли к базе команды. Они жгли файеры. А после чего штурмом взяли базу. Были подожжены дерева, повреждено имущество, разгромлен офис тренера клуба Андре Виллаша-Боаша. А Альваро получил повреждения (да, именно тот, которого Неймар обвинял в расизме). Матч против Ренна, который был запланирован на вечер, пришлось перенести. Полиция расследует это дело.

Виллаш-Боаш со скандалом подал в отставку. Уже после этого главный тренер подал в отставку. Он планировал покинуть команду в конце сезона, когда у него заканчивался контракт, но сделал это досрочно. И не из-за плохих результатов команды (одна победа на десять матчей и пять поражений, позорный вылет из Лиги чемпионов). А из-за трансферов в клубе. Без его ведома руководство не только продавало ведущих игроков, но и покупало на их замену тех, кого он лично забраковал. Виллаш-Боаш за это их раскритиковал на пресс конференции, и теперь руководство планирует судиться с ним. Команду уже отказались возглавить Рафаэль Бенитес и Маурицио Сарри.

На фоне этого ПСЖ выглядит просто замечательной командой. Но и они готовы к "сюрпризам". Среди них – поражение аутсайдеру Лорьян со счетом 3:2. При этом два гола удалось забить лишь с пенальти. Но из шести матчей в чемпионате Франции – команда выиграла четыре. А между ними – еще и обыграла тот же Марсель в матче за Суперкубок Франции. Но в турнирной таблице они – лишь третьи. Первым идет Лилль, который опережает парижан на три очка. У Лиона же на один балл больше.

Однако проблемой ПСЖ может стать большой лазарет команды. Вне игры оказались Бернат, Верратти, Диалло, Эррера, Маркиньос и Навас. Это шесть игроков, которых можно считать основными в команде.

Именно в таком состоянии команды подходят к очередной очной встрече. И только отсутствие фанатов на стадионе (но не вокруг него) не делает этот матч просто горящим. Но жарко точно будет.

Учитывая все это, не удивительно, что ПСЖ является фаворитом встречи. В букмекерской конторе Favbet ставку на победу ПСЖ принимают с коэффициентом 1,38. На то, что в дерби победит Марсель – 7,70. Ничья в матче – 5,50.

Эксперты ожидают и большое количество голов. ТБ 2,5 – только 1,5. Зато ТМ 2,5 – до 2,55.

Матч Марсель – ПСЖ состоится в воскресенье, 7 февраля. Начало матча в 22:00.