В матче 22-го тура чемпионата Франции ПСЖ сенсационно проиграл Лорьяну – 2:3.

Источник: 24 канал

Лорьян – ПСЖ 3:2

Голы: Абергель, 36, Висса, 80, Моффи, 90+2 – Неймар, 45, 57 (оба – пен.)

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Неожиданно в середине первого тайма парижанам пришлось отыгрываться с одним из аутсайдеров чемпионата. Счет открыл Абергель.

Неймар получил возможность пробить сразу два пенальти. Бразилец справился с обоими ударами. Казалось бы, дело шло к волевой победе гостей.

Однако скромный андердог оказался против такого сценария. Сначала Висса сделал счет снова равным. А на последних минутах Моффи установил окончательный результат встречи – 3:2.