Первое поражение Почеттино: ПСЖ сенсационно проиграл аутсайдеру Лиги 1
В матче 22-го тура чемпионата Франции ПСЖ сенсационно проиграл Лорьяну – 2:3.
Источник: 24 канал
Лорьян – ПСЖ 3:2
Голы: Абергель, 36, Висса, 80, Моффи, 90+2 – Неймар, 45, 57 (оба – пен.)
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Неожиданно в середине первого тайма парижанам пришлось отыгрываться с одним из аутсайдеров чемпионата. Счет открыл Абергель.
Неймар получил возможность пробить сразу два пенальти. Бразилец справился с обоими ударами. Казалось бы, дело шло к волевой победе гостей.
Однако скромный андердог оказался против такого сценария. Сначала Висса сделал счет снова равным. А на последних минутах Моффи установил окончательный результат встречи – 3:2.
- Это первое поражение главного тренера парижан Почеттино. После назначения аргентинского специалиста команда четыре раза победила и один раз сыграла вничью.
- ПСЖ упустил возможность обойти Лион в турнирной таблице и выйти в лидеры чемпионата. Лорьян остался в зоне вылета.
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