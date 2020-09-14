Неймар прокомментировал драку в матче ПСЖ – "Марсель", соперник ответил на его обвинения
Матч чемпионата Франции между ПСЖ и "Марселем" закончился дракой футболистов. Уже после игры Неймар, которого удалили с поля, прокомментировал эту ситуацию.
Напомним, уже в компенсированное арбитром время в матче ПСЖ – "Марсель" произошла массовая драка. С поля были удалены пятеро игроков. Среди них и Неймар. Бразилец нанес удар сзади в голову Альваро Гонсалесу.
Как это было Матч ПСЖ и "Марселя" закончился массовой дракой: Неймар и еще 4 футболиста были удалены – видео
Чтобы разглядеть этот удар, арбитр прибег к помощи видеоповтора.
Неймар же после матча заявил, что ударил соперника сзади после того, как услышал расистские высказывания по отношению к себе.
"Жалею только о том, что не ударил этого мудака по лицу. VAR легко увидел мою "агрессию". Теперь хотелось бы увидеть повторы моментов, где меня называют обезьяной и сук*ным сыном", – написал Неймар в twitter.
Впоследствии на высказывания Неймара ответил и Альваро Гонсалес.
"Нет места расизму. Иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле. Невероятные три очка. Спасибо, семья", – опубликовал ответ Гонсалес.
Такое сообщение еще больше разозлило Неймара.
"Ты не человек, раз не можешь признать свою ошибку. Поражение – часть спорта. Но обиды и расизм? Нет, я против этого. Я тебя не уважаю, ты бесхарактерный! Признайся, что ты сказал на самом деле... Будь мужчиной! Расист", – написал Неймар в ответ.
Сразу после матча и столкновения на поле Неймар жаловался арбитру, что Альваро Гонсалес назвал его "гребаный черным" и "грязной обезьяной".
Еще до этого, в первом тайме, у Гонсалеса произошел конфликт с игроком ПСЖ Ди Марией. Защитник "Марселя" утверждал, что соперник плюнул в его сторону.