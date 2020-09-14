Матч чемпионата Франции между ПСЖ и "Марселем" закончился дракой футболистов. Уже после игры Неймар, которого удалили с поля, прокомментировал эту ситуацию.

Напомним, уже в компенсированное арбитром время в матче ПСЖ – "Марсель" произошла массовая драка. С поля были удалены пятеро игроков. Среди них и Неймар. Бразилец нанес удар сзади в голову Альваро Гонсалесу.

Как это было Матч ПСЖ и "Марселя" закончился массовой дракой: Неймар и еще 4 футболиста были удалены – видео

Чтобы разглядеть этот удар, арбитр прибег к помощи видеоповтора.

Неймар же после матча заявил, что ударил соперника сзади после того, как услышал расистские высказывания по отношению к себе.

"Жалею только о том, что не ударил этого мудака по лицу. VAR легко увидел мою "агрессию". Теперь хотелось бы увидеть повторы моментов, где меня называют обезьяной и сук*ным сыном", – написал Неймар в twitter.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Впоследствии на высказывания Неймара ответил и Альваро Гонсалес.

"Нет места расизму. Иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле. Невероятные три очка. Спасибо, семья", – опубликовал ответ Гонсалес.

Такое сообщение еще больше разозлило Неймара.

"Ты не человек, раз не можешь признать свою ошибку. Поражение – часть спорта. Но обиды и расизм? Нет, я против этого. Я тебя не уважаю, ты бесхарактерный! Признайся, что ты сказал на самом деле... Будь мужчиной! Расист", – написал Неймар в ответ.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

Сразу после матча и столкновения на поле Неймар жаловался арбитру, что Альваро Гонсалес назвал его "гребаный черным" и "грязной обезьяной".

Еще до этого, в первом тайме, у Гонсалеса произошел конфликт с игроком ПСЖ Ди Марией. Защитник "Марселя" утверждал, что соперник плюнул в его сторону.