Матч чемпионата Франции между ПСЖ и "Марселем" закончился не только неожиданным результатом, но и массовой дракой с участием футболистов обеих команд. Поэтому пять игроков покинули поле досрочно из-за удаления.

Произошло это на пятой из шести компенсированных минут к основному времени. Вратарь "Марселя" выбивал мяч. И в борьбе за него нападающий гостей Бенедетто несколько грубо сыграл против Паредеса. Последний не стерпел, и вместе с Дракслером завалил соперника на газон.

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Уже после этого на место схватки сбежались остальные футболисты, в том числе и вратарь. И между игроками произошла массовая потасовка. При этом футболисты не только толкались, но и занялись рукоприкладством. А некоторые – и наносить удары ногами.

Все это закончилось тем, что пятеро футболистов получили красные карточки. При этом что Бенедетто и Паредес, которые и провоцировали драку – по желтой карточке. Но оба игрока уже имели предупреждения в этом матче, поэтому тоже были изъятии.

Получил удаление и Неймар. Бразилец подло нанес удар сзади по голове сопернику. Чтобы увидеть это нарушение, арбитр даже воспользовался помощью VAR, после чего и удалил игрока.

Досрочно покинули поле также Курзава и Амави, которые чуть ли не больше всего сражались на поле.

Видео драки игроков ПСЖ и "Марселя" на поле

Сам матч закончился победой "Марселя". Единственный гол на 31-й минуте забил Товен.

Видеообзор матча ПСЖ – Марсель