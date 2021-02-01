Форварда ПСЖ ограбили на 400 тысяч евро, пока его команда играла на выезде
Нападающий французского ПСЖ Мауро Икарди стал жертвой грабителей. Его дом ограбили, пока игрок отправился на матч.
Источник: L'Equipe
Мауро Икарди проживает в городе Нее-сюр-Сен, что является пригородом Парижа. В воскресенье, 31 декабря, он сыграл матч за ПСЖ против Лорьяна.
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На игру команда отправилась за день до этого – 30 января. И именно тогда в дом Икарди пробрались грабители. Попали они внутрь, разбив одно из окон.
Грабителям удалось завладеть имуществом на сумму в 400 тысяч евро. Такая большая сумма объясняется тем, что они похитили немало драгоценностей, и том числе часы. А также дизайнерскую одежду.
Это не первый случай ограбления футболистов ПСЖ. За неделю до этого дом голкипера клуба Серхио Рико тоже обокрали. У него похитили 25 тысяч евро, часы и украшения.
Отметим, что выезд ПСЖ к Лорьяну выдался крайне неудачным. Лидер чемпионата потерпел сенсационное поражение от аутсайдера. Парижской команде дважды удалось забить (Неймар отличился с пенальти в обоих случаях). Но на 90+1 минуте Моффи забил третий гол в ворота ПСЖ и вырвал для своей команды победу. А ПСЖ опустился с первого места на третье в турнирной таблице.
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