Руководству чемпионата Франции пришлось перенести на неопределенный срок матч Марсель-Ренн из-за болельщиков. Они устроили протест и прорвались на базу Марселя.

Источник: 24 канал, L'Equipe, сайт Марселя

В субботу, 30 января, Марсель должен был провести домашний матч против Ренна. Игра была запланирована на 22:00 по киевскому времени.

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Но когда команда готовилась к этой игре, болельщики вышли на массовый протест. Их не удовлетворитли последние результаты клуба – четыре подряд поражения. Да и в целом неудачное выступление команды, где Марсель опустился внутрь турнирной таблицы со значительным отставанием от зоны Лиги чемпионов.

С протестом они пришли к клубной базе. После чего зажгли файеры. От этого загорелось сначала одно из деревьев у входа, а затем и остальные. А некоторые фанаты решили прорваться на территорию базы.

Им это удалось. Они попали внутрь помещения, в том числе и кабинет главного тренера команды Андре Виллаша-Боаша, откуда выбросили его вещи. В Марселе ущерб от деяний болельщиков оценили в несколько сотен тысяч евро.

Les supporters de l’OM sont entrés dans le centre d’entraînement ! #EyraudDemission #OM #TeamOM pic.twitter.com/7A5hp9O3Er — Supporter de l’équipe qui a la seule étoile LDC (@MarseilleChamp2) January 30, 2021

Фанаты имели с собой и петарды, которые запустили. Однако из них попала в спину защитнику Альваро Гонсалесу. Он получил травму.

Пока же матч Марсель-Ренн перенесли. Когда игра состоится – еще неизвестно.

В футбольном клубе обратились в полицию с просьбой расследовать это дело.