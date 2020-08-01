Хорватский легионер "Динамо" Йосип Пиварич будет искать новые варианты для продолжения карьеры. Киевляне не будут подписывать новый контракт с защитником.

Руководство киевлян не настроено продлевать контракт с Пиваричем. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Кадровые измения

Уже 6 августа 2020 года у хорвата закончится контракт с "Динамо". Поэтому защитнику следует уже искать новый клуб, в котором продолжит карьеру.

Киевский клуб благодарен хорвату за проведенное время в клубе и пожелал дальнейших достижений.

За киевское "Динамо" Пиварич выступал с августа 2017 года. До конца 2018 года был основным левым защитником киевлян. В его активе 47 матчей за "бело-синих" во всех турнирах.

За последних два сезона Йосип из-за травм и по другим причинам провел за киевлян в чемпионате Украины лишь 8 поединков, в сезоне 2019/20 принял участие в матчах лишь дважды.

Последний матч в футболке "Динамо" провел против "Шахтера", где Йосип не доиграл, получив удаление.