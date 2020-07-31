Ряд провідних футболістів "Маріуполя" покинули команду за підсумками сезону 2019/2020. 31-го липня клуб повідомив про розставання з трьома гравцями.

Хто покинув "Маріуполь"

Азовський клуб оголосив про відхід капітана Сергія Яворського, хавбека Валерія Федорчука і форварда Руслана Фоміна.

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У всіх футболістів закінчилися контракти з клубом. Сторони вирішили не продовжувати.

Статистика гравців

31-річний Яворський дебютував за "Маріуполь" у липні 2007 року. Сумарно з перервами провів у клубі 10 сезонів.

У його активі 228 матчів та 8 забитих голів.

34-річний Фомін зіграв перший матч за азовців у 2011 році. Пробув у клубі 7 сезонів, зіграв 137 матчів, забив 39 м'ячів.

31-річний Федорчук був у клубі з 2018 року. Зіграв 54 матчі і забив 4 голи.

"Маріуполь" залишився і без тренера

Як повідомлялося раніше, "Маріуполь" вирішив не продовжувати контракт з головним тренером Олександром Бабичем.

Під його орудою у цьому сезоні "азовці" не змогли вийти у кваліфікацію Ліги Європи. У фіналі плей-офф "Маріуполь" програв "Колосу".

Ймовірно, новим тренером "Маріуполя" стане Остап Маркевич.