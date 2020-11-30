Как сообщает издание AS, 24-летняя футболистка не захотела почтить память Диего Марадоны. Такой случай стал первым после смерти аргентинца.

Стоит заметить В Аргентине футболисты создали яркое шоу в память о Марадоне: видео

Протест футболистки

Минутой молчания начинаются футбольные матчи по всему миру. Футболистка узнала о такой акции перед матчем. Выйдя на поле Паула Дапэна неожиданно для всех демонстративно повернулась спиной и присела на газон. Больше ни одна из игроков не повторила такого поступка.

После поединка игрок объяснила свое решение и публично назвала Марадону насильником и педофилом.

Как только я узнала, что будет акция, я отказалась соблюдать минуту молчания в память о насильнике, педофиле и о том, кто оскорблял женщин,

– заявила Дапэна.

"Мы не почтили память минутой молчания жертв насилия. Так что очевидно, что я не пожелала делать это в память о насильнике", – подытожила футболистка.

Матч завершился сокрушительным поражением "Виахес Интерриас" 10:0.