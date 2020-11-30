Марадона – насильник: футболистка отказалась почтить память аргентинца – фото
Перед матчем испанских женских команд "Виахес Интерриас" и "Депортиво Абанка" произошел неприятный инцидент. Футболистка Паула Дапэна демонстративно отказалась почтить память Диего Марадоны, который умер 25 ноября.
Как сообщает издание AS, 24-летняя футболистка не захотела почтить память Диего Марадоны. Такой случай стал первым после смерти аргентинца.
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Протест футболистки
Минутой молчания начинаются футбольные матчи по всему миру. Футболистка узнала о такой акции перед матчем. Выйдя на поле Паула Дапэна неожиданно для всех демонстративно повернулась спиной и присела на газон. Больше ни одна из игроков не повторила такого поступка.
После поединка игрок объяснила свое решение и публично назвала Марадону насильником и педофилом.
Как только я узнала, что будет акция, я отказалась соблюдать минуту молчания в память о насильнике, педофиле и о том, кто оскорблял женщин,
– заявила Дапэна.
"Мы не почтили память минутой молчания жертв насилия. Так что очевидно, что я не пожелала делать это в память о насильнике", – подытожила футболистка.
Матч завершился сокрушительным поражением "Виахес Интерриас" 10:0.
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