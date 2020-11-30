Перед матчем іспанських жіночих команд "Віахес Інтерріас" і "Депортіво Абанка" стався прикрий інцидент. Футболістка Паула Дапена демонстративно відмовилась вшановувати пам'ять Дієго Марадони, який помер 25 листопада.

Як повідомляє видання AS, 24-річна футболістка не захотіла вшановувати пам'ять Дієго Марадони. Такий випадок став першим після смерті аргентинця. Варто побачити В Аргентині футболісти створили яскраве шоу у пам'ять про Марадону: відео Протест футболістки Хвилиною мовчання розпочинаються футбольні матчі по всьому світу. Футболістка дізналась про таку акцію перед матчем. Вийшовши на поле Паула Дапена неочікувано для всіх демонстративно повернулась спиною та присіла на газон. Більше жодна з гравчинь не повторила такого вчинку.

Після поєдинку гравчиня пояснила своє рішення та публічно назвала Марадону ґвалтівником та педофілом.

Як тільки я дізналася, що буде акція, я відмовилася дотримуватися хвилини мовчання в пам'ять про ґвалтівника, педофіла і про того, хто ображав жінок,

– заявила Дапена.

"Ми не вшановували пам'ять хвилиною мовчання жертв насильства. Так що очевидно, що я не побажала робити це в пам'ять про ґвалтівника", – підсумувала футболістка.

Матч завершився нищівною поразкою " Віахес Інтерріас" 10:0.

Her name is Paula Dapena, she plays for Viajes Interrías Female Football Club in Galicia, northwestern Spain.



She refused to keep a minute of silence for Maradona as a protest because he was an abuser against women.



Stand up for your values is easier said than done.

Well done. pic.twitter.com/K4DP6KCDYA — Jordi Arrufat (@Jordiarrufat) November 29, 2020