Марадона – ґвалтівник: футболістка відмовилася вшановувати пам’ять аргентинця – фото
Перед матчем іспанських жіночих команд "Віахес Інтерріас" і "Депортіво Абанка" стався прикрий інцидент. Футболістка Паула Дапена демонстративно відмовилась вшановувати пам'ять Дієго Марадони, який помер 25 листопада.
Як повідомляє видання AS, 24-річна футболістка не захотіла вшановувати пам'ять Дієго Марадони. Такий випадок став першим після смерті аргентинця.
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Протест футболістки
Хвилиною мовчання розпочинаються футбольні матчі по всьому світу. Футболістка дізналась про таку акцію перед матчем. Вийшовши на поле Паула Дапена неочікувано для всіх демонстративно повернулась спиною та присіла на газон. Більше жодна з гравчинь не повторила такого вчинку.
Після поєдинку гравчиня пояснила своє рішення та публічно назвала Марадону ґвалтівником та педофілом.
Як тільки я дізналася, що буде акція, я відмовилася дотримуватися хвилини мовчання в пам'ять про ґвалтівника, педофіла і про того, хто ображав жінок,
– заявила Дапена.
"Ми не вшановували пам'ять хвилиною мовчання жертв насильства. Так що очевидно, що я не побажала робити це в пам'ять про ґвалтівника", – підсумувала футболістка.
Матч завершився нищівною поразкою "Віахес Інтерріас" 10:0.
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