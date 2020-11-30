Весь футбольный мир продолжает чествовать память легендарного Диего Марадоны. Игроки "Ривер Плейта" образовали символическую десятку, которую носил аргентинец на спине.

В воскресенье, 29 ноября, "Ривер Плейт" сыграл выездной матч против "Сентрала" в рамках 5-го тура группы C в Аргентине. Перед поединком игроки решили отдать дань уважения Диего Марадоне, который покинул этот мир в среду, 25 ноября, пишет 24 канал.

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В память о Марадоне

Твиттер-аккаунт "433" выложил ролик, где можно увидеть, как футболисты образовали символическую десятку во время минуты молчания. Именно под этим номером бегал легендарный аргентинец. С высоты птичьего полета такое шоу выглядит просто невероятно.

Интересно, что "Ривер Плейт" является врагом "Бока Хуниорса", где играл нападающий. Но общее горе объединило даже извечных конкурентов.

Добавим, что встреча завершилась победой гостей 0:2.