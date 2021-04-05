Уже во вторник, 6 апреля, состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Борьбу за трофей ведут восемь команд. Но победит только одна. Каковы шансы у каждого из клубов пройти стадию четвертьфинала, а впоследствии и стать победителем – в материале Спорт 24.

Почти все фавориты Лиги чемпионов сумели преодолеть стадию 1/8 финала. Единственным неожиданным результатом стал вылет Ювентуса от Порта. Ну а Барселоне просто не повезло со жребием – ей в соперники выпал мощный ПСЖ, который просто разнес "блаугранас" на "Камп Ноу".

Относительно остальных участников четвертьфинала никаких вопросов не возникает – собрались действительно мощные клубы, каждый из которых может претендовать на победу в турнире.

Результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов

Манчестер Сити – Боруссия

Порту – Челси

Бавария – ПСЖ

Реал – Ливерпуль

Станет ли Манчестер Сити победителем Лиги чемпионов?

Главным фаворитом турнира считается Манчестер Сити. Команда Пепа Гвардиолы выглядит мощным механизмом, который готов сметать всех соперников на пути к трофеям. Это касается как АПЛ, так и Лиги чемпионов. Но если в чемпионате Англии "горожане" без пяти минут чемпионы (Favbet уже отдал им чемпионское звание еще до окончания чемпионата), то в Лиге чемпионов придется "попотеть". Тем более, что МанСити никогда не торжествовал в этом турнире. И этот кубок до сих пор является желанным на "Этихад Стэдиум".

У букмекерской компании Favbet на победу Манчестер Сити в Лиге чемпионов выставили коэффициент 3,1.

Но для этого надо сначала пройти дортмундскую Боруссию в четвертьфинале. "Шмели" не самый мощный соперник, который мог выпасть, но "ужалить" может. Вот только сделать это будет крайне сложно. Да и последние результаты команды не впечатляют – лишь одна победа в пяти матчах. А в 1/8 финала команда чуть не вылетела от Севильи, потеряв преимущество в два мяча в домашнем поединке. На бомбардирском таланте одного Эрлинга Голанда далеко не уедешь.

Кроме того, лазарет команды переполнен. На больничном и одна из главных звезд команды Джейдон Санчо.

Это понимают и эксперты. Поэтому на победу манчестер сити в первом матче коэффициент в Favbet – 1,37. На победу Боруссии – 8,6. Относительно прохода в полуфинал, то шансы горожан еще выше – 1,15 против 6,8 на проход Боруссии.

Защитит ли Бавария свой титул?

Главным конкурентом Манчестер Сити в борьбе за трофей является Бавария. Но у действующего чемпиона возникли проблемы уже на стадии четвертьфинала. Для начала – в соперники им выпал ПСЖ, с которым они сыграли в финале прошлого сезона.

Еще одна проблема – травма Роберта Левандовски. Нападающий получил повреждение в матче за сборную Польши против Андорры и не сыграл в принципиальном матче против сборной Англии, а впоследствии пропустил игру с РБ Лейпциг в чемпионате Германии. В этом матче почти решилась судьба серебряной салатницы. После победы, Бавария оторвалась от конкурента на 7 очков.

И все же Бавария остается среди главных претендентов на победу – коэффициент 4,3 на их триумф в Лиге чемпионов.

Относительно ПСЖ, то у парижан ситуация тоже не лучшая. У команды тоже переполнен лазарет. И ко всему этому есть проблемы с психологическим настроем. Команда накануне проиграла важный матч Лиллю в чемпионате Франции, пропустив "догов" на первое место. Так еще и в конце встречи Неймар за схватку на поле был удален. Это удаление никак не повлияет на его присутствие в матче Лиги чемпионов. Но Маурисио Почеттино придется изрядно потрудиться, чтобы настроить команду на игру.

Несмотря на это, в этой паре нет ярко выраженного фаворита. В Favbet победу Баварии в первом матче оценили коэффициентом 1,95. А на победу ПСЖ принимают с коэффициентом 3,8. Касательно выхода в полуфинал, то здесь шансы примерно равны – 1,81 против 2,09 в пользу мюнхенского клуба.

На победу ПСЖ в Лиге чемпионов ставки принимаются с коэффициентом 8.

Второй шанс для Томаса Тухеля

В фавориты турнира после жеребьевки четвертьфинала выбился Челси. Команде Томаса Тухеля выпало сыграть против Порту. Немецкий специалист мощно стартовал на новом месте работы, поэтому не стоит этому удивляться – за 14 матчей сразу десять побед и четыре ничьи. И максимум, что команда пропускала, это один гол за игру. Вот только в последнем матче АПЛ "аристократы" были разгромлены аутсайдером Вест Бровмичем, пропустив пять голов. В защиту Челси можно сказать, что они внутри первого тайма остались в меньшинстве.

Шансы Челси добыть трофей Лиги чемпионов – 5,3

Но стоит ли списывать со счетов Порту после того, что они сделали с Ювентусом? Вряд ли. Команда показала, что имеет что противопоставить именитым соперникам.

Стоит отметить, что из-за карантинных ограничений первый матч между командами состоится не в Португалии, а в испанской Севилье.

И все же Челси является фаворитом этой пары. Как и в первом матче, так и по проходу в полуфинал. В Favbet на победу лондонского клуба выставили коэффициент 1,8. На победу Порту – 5,3. Относительно прохода в полуфинал, то здесь коэффициенты распределились 1,27 против 4,05 в пользу Челси.

Если Челси таки выйдет в финал Лиги чемпионов, то он станет вторым подряд для Томаса Тухеля. В прошлом сезоне он сыграл в главном матче, когда был во главе ПСЖ. Но тогда парижане уступили.

Не фавориты, но и не аутсайдеры

Еще одной парой, где нет явного фаворита, а на поле может произойти все, что угодно, стала Реал – Ливерпуль. Эти команды тоже в свое время сыграли между собой в финале Лиги чемпионов – в 2018 году в Киеве. Тогда сильнее оказались "сливочные". Ливерпуль трофей получил в следующем сезоне.

Ливерпуль превосходит Реал в борьбе за победу в Лиге чемпионов. На "красных" стоит коэффициент 6,5, а на Реал – 10.

Ливерпуль в этом сезоне выглядит не слишком убедительно. Особенно в 2021 году. Команда еще сохраняет шанс попасть в первую четверку АПЛ и пробиться в Лигу чемпионов следующего сезона. Но эти шансы крайне мизерны.

Зато Реал вышел из кризиса. И приблизился к первому месту в чемпионате Испании. Правда способствовала этому не только их игра, но и отсутствие результата в Атлетико, потерявшем свое преимущество в борьбе с конкурентами в чемпионате.

И все же в этой паре предпочтение, хоть и не значительное, отдают именно Ливерпулю – коэффициент 2,61 на их победу в гостевом поединке от Favbet. На Реал стоит коэффициент 2,78. Относительно прохода в полуфинал, то здесь 1,61 на Ливерпуль, и 2,44 – на Реал.

Первые матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов состоятся 6 апреля, когда между собой сыграют Манчестер Сити – Боруссия и Реал – Ливерпуль. 7 апреля запланированы матчи Бавария – ПСЖ и Порту – Челси. Ответные матчи запланированы на 13 и 14 апреля. Тогда и станут известны все участники полуфинала. А победитель Лиги чемпионов определится 29 мая в Стамбуле.