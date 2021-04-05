Вже у вівторок, 6 квітня, відбудуться перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Боротьбу за трофей ведуть вісім команд. Та переможе лише одна. Які шанси в кожного з клубів пройти стадію чвертьфіналу, а згодом і стати переможцем – у матеріалі Спорт 24.

Майже усі фаворити Ліги чемпіонів зуміли подолати стадію 1/8 фіналу. Єдиним неочікуваним результатом став виліт Ювентуса від Порту. Ну а Барселоні просто не пощастило із жеребом – їй в суперники випав потужний ПСЖ, який просто розніс "блаугранас" на "Камп Ноу".

Щодо решти учасників чвертьфіналу жодних питань не виникає – зібралися справді потужні клуби, кожен з яких може претендувати на перемогу в турнірі.

Результати жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті – Боруссія

Порту – Челсі

Баварія – ПСЖ

Реал – Ліверпуль

Чи стане Манчестер Сіті переможцем Ліги чемпіонів?

Головним фаворитом турніру вважається Манчестер Сіті. Команда Пепа Гвардіоли виглядає потужним механізмом, який готовий змітати усіх суперників на шляху до трофеїв. Це стосується як АПЛ, так і Ліги чемпіонів. Але якщо в чемпіонаті Англії "містяни" без п'яти хвилин чемпіони (Favbet вже віддав їм чемпіонське звання ще до закінчення чемпіонату), то в Лізі чемпіонів доведеться "попотіти". Тим більше, що МанСіті ніколи не тріумфував в цьому турнірі. І цей кубок досі є бажаним на "Етіхад Стедіум".

У букмекерській компанії Favbet на перемогу Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів виставили коефіцієнт 3,1.

Але для цього треба спочатку пройти дортмундську Боруссію у чвертьфіналі. "Джмелі" не є найбільш потужний суперник, який міг випасти, але "вжалити" може. От тільки зробити це буде вкрай складно. Та й останні результати команди не вражають – лише одна перемога у п'яти матчах. А в 1/8 фіналу команда мало не вилетіла від Севільї, втративши перевагу у два м'ячі в домашньому поєдинку. На бомбардирському таланті одного Ерлінга Голанда далеко не заїдеш.

Окрім того, лазарет команди переповнений. На лікарняному й одна з головних зірок команди Джейдон Санчо.

Це розуміють і експерти. Тому на перемогу МанСіті в першому матчі коефіцієнт у Favbet – 1,37. На перемогу Боруссії – 8,6. Щодо проходу в півфінал, то шанси містян ще вищі – 1,15 проти 6,8 на прохід Боруссії.

Чи захистить Баварія свій титул?

Головним конкурентом Манчестер Сіті в боротьбі за трофей є Баварія. Та в чинного чемпіона виникли проблеми вже на стадії чвертьфіналу. Для початку – в суперники їм випав ПСЖ, з яким вони зіграли у фіналі минулого сезону.

Ще одна проблема – травма Роберта Левандовскі. Нападник отримав ушкодження у матчі за збірну Польщі проти Андорри, і не зіграв у принциповому матчі проти збірної Англії, а згодом пропустив гру з РБ Лейпциг в чемпіонаті Німеччини. В цьому матчі майже вирішилася доля срібної салатниці. Після перемоги, Баварія відірвалася від конкурента на 7 очок.

Та все ж Баварія залишається серед головних претендентів на перемогу – коефіцієнт 4,3 на їх тріумф в Лізі чемпіонів.

Щодо ПСЖ, то у парижан ситуація теж не найкраща. У команди теж переповнений лазарет. І до цього всього є проблеми з психологічним настроєм. Команда напередодні програла важливий матч Ліллю у чемпіонаті Франції, пропустивши "догів" на перше місце. Так ще й наприкінці зустрічі Неймар за сутичку на полі був вилучений. Це вилучення ніяк не вплине на його присутність в матчі Ліги чемпіонів. Але Маурісіо Почеттіно доведеться добряче попрацювати, щоб налаштувати команду на гру.

Попри це, в цієї пари немає яскраво вираженого фаворита. У Favbet перемогу Баварії в першому матчі оцінили коефіцієнтом 1,95. А на перемогу ПСЖ приймають з коефіцієнтом 3,8. Щодо виходу у півфінал, то тут шанси приблизно рівні – 1,81 проти 2,09 на користь мюнхенського клубу.

На перемогу ПСЖ в Лізі чемпіонів ставки приймаються з коефіцієнтом 8.

Другий шанс для Томаса Тухеля

У фаворити турніру після жеребкування чвертьфіналу вибився Челсі. Команді Томаса Тухеля випало зіграти проти Порту. Німецький спеціаліст потужно стартував на новому місці роботи, тож не варто цьому дивуватися – за 14 матчів одразу десять перемог та чотири нічиї. І максимум що команда пропускала, то один гол за гру. От тільки в останньому матчі АПЛ "аристократи" були розгромлені аутсайдером Вест Бровмічем, пропустивши п'ять голів. На захист Челсі можна сказати, що вони всередині першого тайму залишилися в меншості.

Шанси Челсі здобути трофей Ліги чемпіонів – 5,3

Але чи варто списувати з рахунків Порту після того, що вони зробили з Ювентусом? Навряд. Команда показала, що має що протиставити іменитим суперникам.

Варто відзначити, що через карантинні обмеження перший матч між командами відбудеться не в Португалії, а в іспанській Севільї.

Та все ж Челсі є фаворитом цієї пари. Як і у першому матчі, так і щодо проходу у півфінал. У Favbet на перемогу лондонського клубу виставили коефіцієнт 1,8. На перемогу Порту – 5,3. Щодо проходу в півфінал, то тут коефіцієнти розподілилися 1,27 проти 4,05 на користь Челсі.

Якщо Челсі таки вийде у фінал Ліги чемпіонів, то він стане другим поспіль для Томаса Тухеля. В минулому сезоні він зіграв в головному матчі, коли був на чолі ПСЖ. Але тоді парижани поступилися.

Не фаворити, але й не аутсайдери

Ще однією парою, де немає явного фаворита, а на полі може статися все, що завгодно, стала Реал – Ліверпуль. Ці команди теж свого часу зіграли між собою у фіналі Ліги чемпіонів – у 2018 році в Києві. Тоді сильнішими виявилися "вершкові". Ліверпуль трофей здобув наступного сезону.

Ліверпуль переважає Реал в боротьбі за перемогу в Лізі чемпіонів. На "червоних" стоїть коефіцієнт 6,5, а на Реал – 10.

Ліверпуль в цьому сезоні виглядає не надто переконливо. Особливо у 2021 році. Команда ще зберігає шанс потрапити у першу четвірку АПЛ та пробитися в Лігу чемпіонів наступного сезону. Але ці шанси вкрай мізерні.

Натомість Реал вийшов з кризи. І наблизився до першого місця в чемпіонаті Іспанії. Правда сприяла цьому не лише їх гра, але й відсутність результату в Атлетіко, який втратив свою перевагу в боротьбі з конкурентами в чемпіонаті.

Та все ж в цій парі перевагу, хоч і не значну, віддають саме Ліверпулю – коефіцієнт 2,61 на їх перемогу в гостьовому поєдинку від Favbet. На Реал стоїть коефіцієнт 2,78. Щодо проходу у півфінал, то тут 1,61 на Ліверпуль, і 2,44 – на Реал.

Перші матчі чвертьфіналів Ліги чемпіонів відбудуться 6 квітня, коли між собою зіграють Манчестер Сіті – Боруссія та Реал – Ліверпуль. 7 квітня заплановані матчі Баварія – ПСЖ та Порту – Челсі. Матчі-відповіді заплановані на 13 та 14 квітня. Тоді й стануть відомі усі учасники півфіналу. А переможець Ліги чемпіонів визначиться 29 травня в Стамбулі.