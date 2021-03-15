Во вторник, 16 марта, Манчестер Сити сыграет домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии из Менхенгладбаха. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Первый матч между этими командами закончился со счетом 2:0 в пользу МанСити. Хоть эта игра была домашней для немецкого клуба, но сыграли команды на нейтральном поле в Будапеште. Там же состоится и второй матч между этими командами 16 марта.

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Первая игра состоялась при полном доминировании "горожан". Игроки Боруссии сумели лишь однажды побеспокоить Эдерсона.

Не удивительно, что Манчестер Сити является фаворитом и перед вторым матчем. Команда выглядит довольно мощно как в АПЛ, так и на международном уровне. И вряд ли "жеребцы" смогут доставить хлопоты соперникам. Тем более, что они проиграли шесть последних матчей (в том числе и МанСити), а не выиграют – восемь последних игр.

У букмекерской компании Favbet шанс Манчестер Сити на победу оценили коэффициентом 1,26. На то, что победит Боруссия – 14. На ничейный результат матча принимают с коэффициентом 6,8.

Что касается прохода в четвертьфинал Лиги чемпионов, то ставки на МанСити не принимают. Зато на Боруссию выставили коэффициент 40.

Манчестер Сити в матче против Манчестер Юнайтед 7 марта прервал свою победную серию во всех турнирах, которая длилась 21 игру. Но после этого поражения "горожане" сыграли два матча, и победили с разгромным счетом – 5:2 в матче против Саутгемптона и 3:0 против Фулхэма. Можно ожидать, что и в этом матче будет немало голов. ТБ 2,5 в этом матче – всего 1,55, а индивидуальный ТБ 2,5 для Мансити – 2,03.