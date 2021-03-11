В среду, 10 марта, МанСити на своем поле принимал Саутгемптон в рамках 33 тура АПЛ. Команда Александра Зинченко без проблем победила гостей.

Манчестер Сити – Саутгемптон 5:2

Голи: Де Брюйне, 15, 59, Марез, 40, 55, Гюндоган, 45+3 – Ворд-Праус, 25 (п), Адамс, 56

Стоит внимания МанСити может не отпустить Зинченко в сборную Украины

Игра в одни ворота

В этом сезоне команда Пепа Гвардиолы набрала классный ход, поэтому именно МанСити был явным фаворитом этого противостояния. В стартовом составе команды на левый фланг защиты вышел Александр Зинченко и отыграл на футбольном поле 81 минуту.

Первого гола пришлось ждать 15 минут. Участие в атаке также принял игрок сборной Украины. Зинченко получил классный заброс в штрафную соперника, уже в падении Александру удалось направить мяч во вратарскую на Фодена, но удар у того не получился. Однако уже на подхвате был Де Брюйне, который и открыл счет на табло – 1:0.

Уже через 10 минут гости получили отличный шанс отыграться. Лапорт, по мнению судьи, ценой фола положил соперника на газон после верховой борьбы – пенальти. К отметке подошел Ворд-Праус и пробил по центру ворот – 1:1.

Голкипер Саутгемптона неуклюже остановил мяч, который перехватил Фоден. Однако вратарь в подкате пытался исправить собственную ошибку, Фоден едва удержался на ногах и продолжил атаку, которая так и не привела к остроте. Судья проверил на момент назначения пенальти, на видеоповторе четко видно, как голкипер ударил в ногу игрока атаки МанСити, но арбитр решил иначе и указал продолжить игру.

В конце первого тайма очередная ошибка на части поля гостей. На этот раз мяч подхватил Марез, обыграл соперника и пробил из-за пределов штрафной прямо в угол ворот – 2:1.

В добавленное к первой 45-минутке время Марез снова ворвался в штрафную, накрутил нескольких соперников, но удар у него не удался. Однако на подхвате уже был Гюндоган, который в упор вколотил мяч в сетку ворот – 3:1. При очень комфортном счете хозяева ушли на перерыв.

Продолжение разгрома

После перерыва МанСити удалось дважды поразить ворота соперника. Сперва Марез из пределов штрафной с разворота пробил. А уже через четыре минуты Фоден остановил на границе штрафной соперника мяч и отдал передачу под удар Де Брюйне – 5:2. Между этими двумя голами хозяев отличились однажды и футболисты Саутгемптона. Адамс воспользовался неуверенной игрой обороны "горожан" и в упор расстрелял владения Едерсона – 5:2.

МанСити победил Саутгемптон и еще больше закрепился на вершине таблицы АПЛ. Теперь у команды Гвардиолы 68 пунктов. Ближайший конкурент – МЮ – уже отстает от МанСити на 14 очков. Саутгемптон продолжает идти 14-м с 33 пунктами в активе.

МанСити – Саутгемптон видеообзор