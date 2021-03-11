Если вы только что начали знакомиться с миром спортивных прогнозов, то, очевидно, уже столкнулись с термином "тотал". Но не пугайтесь – это лишь на первый взгляд кажется сложным и непонятным. Сейчас объясним, что это такое и как их использовать с пользой.

Что такое тотал и как правильно им пользоваться

Этот тип ставок буквально создан для футбола. Со ставкой тотал букмекеры дают нам возможность спрогнозировать, что один из матчей закончится настоящей голевой феерией или же наоборот – команды "засушат" игру.

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Вы определяете "порог" количества голов. Например, что в матче будет забито более чем 2 гола или наоборот – менее чем 3.

Чтобы рассмотреть это на живых примерах, возьмем футбольные матчи ближайших выходных. В субботу, 13 марта, в Ла Лиге сойдутся Хетафе и Атлетико. Последний славится своим умением "сушить" игру.

В последних 6 матчах с участием "матрасников" лишь в одном команды суммарно забили больше 2 голов. Кроме того, у Атлетико впереди ответный матч Лиги Чемпионов против Челси, так что особо надрываться причин нет.

Однако Хетафе выдает просто ужасную серию – из последних 7 матчей команда выиграла только один. В остальных 6 встречах забила лишь 1 гол. Поэтому низкий тотал здесь очевиден.

Впрочем, эту "фишку" понимают и букмекеры. Один из самых высоких коэффициентов на низкий тотал дает Favbet – 1,41 на ТМ2,5. Эта ставка означает, что обе команды суммарно забьют меньше 2,5 гола, то есть 2 и меньше.

Можно рискнуть и поставить на ТМ2, 0. Здесь коэффициент уже куда интереснее – 1,70. Кроме того, "круглый" тотал имеет определенное преимущество – в случае, если команды забьют ровно 2 гола, вам вернут сумму ставки.



Прогноз на матч Хетафе – Атлетико / Скриншот с сайта Favbet

И гораздо интереснее прогнозировать высокие тоталы, ведь согласитесь – смотреть футбольные матчи, ожидая много голов, куда приятнее, чем надеясь на "сухой" итог.

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Здесь за примером даже не нужно далеко ходить. В родной украинской Премьер-лиге 13 марта сойдутся Ворскла и Днепр-1.

После зимнего перерыва в четырех матчах с участием Ворсклы суммарно было забито 11 голов. В пяти матчах с участием Днепра-1 – 10 голов. Поэтому вполне стоит ожидать, что команды порадуют своих болельщиков.

Тот же Favbet дает на ТБ2, 5 довольно хороший коэффициент 1,91, а это уже, согласитесь, довольно интересно.

И если вы не готовы рисковать, можно перестраховаться и поставить на ТБ2,0. Здесь коэффициент ощутимо ниже (1,43), но если команды смогут забить лишь 2 гола, вы вернете свои деньги.



Прогноз на матч Ворскла – Днепр-1 / Скриншот с сайта Favbet

Есть еще и другой тип ставок на тоталы – индивидуальные тоталы. Здесь вы прогнозируете не общее количество голов в матче, а то, сколько сможет забить или не забить только одна из команд.

Удачной командой для таких ставок является мюнхенская Бавария, которая буквально уничтожает большинство своих соперников в Бундеслиге. Из последних 7 матчей в чемпионате команда в пяти забивала больше 2 голов.

В субботу Бавария сыграет с Вердером, которому, к тому же, ощутимо не хватает стабильности. Поэтому вполне можно ожидать очередную феерию от чемпионов Германии.

На то, что Бавария в очередной раз забьет 3 и более голов (ИТ2-Б2, 5) Favbet предлагает 1,80 – проходить мимо такого коэффициента точно не стоит.



Прогноз на матч Вердер – Бавария / Скриншот с сайта Favbet

Для чего нужен тотал

Прежде всего это удобная возможность отказаться от привычных ставок на прогнозируемого победителя матча. Ведь иногда спрогнозировать, кто же победит в матче примерно равных соперников, или же одна из команд настолько преобладает, что коэффициент на ее победу минимален.

Однако разные команды имеют свои стили игры: кто как Атлетико обожает минимальные победы со счетом 1:0, а кто-то как Бавария – камня на камне не оставляет от своих соперников. Здесь нам на руку играет футбольная статистика.

К слову, ставки на тотал – это не только о количестве голов. Если душа пожелает, букмекеры позволяют ставить на количество нарушений в матче желтых карточек или даже пасов от конкретного игрока.

Кроме того, как мы уже увидели, тотал – это не только во многих случаях более вероятный шанс на удачный прогноз, но и удобные коэффициенты, которые не оставят равнодушным никого – ни начинающего, ни "профессионала".